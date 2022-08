Sommercamp der Budo-Sportakademie Harpstedt: Weit mehr als nur Kampfsport

Von: Jürgen Bohlken

Teilen

Das Training kam nicht zu kurz. Referenten stellten unterschiedliche Budosport-Stilrichtungen vor. © Van Ellen

Harpstedt/Zwolle – Das Budo-Camp 2022 der Budo-Sportakademie Harpstedt in den Niederlanden haben 28 Mitglieder und Betreuer aus den eigenen Reihen sehr genossen. Insgesamt aber lag allein die Zahl der Teilnehmer aus der Bundesrepublik mit 54, darunter zahlreiche Kampfsportanfänger, nahezu doppelt so hoch. Das Budosporttraining machte auf dem Event mit internationalem Flair nur einen kleinen Teil der Aktivitäten aus.

Die Kinder im Alter von sieben bis 17 Jahren, die dabei waren, bekamen weit mehr geboten. Die deutschen Teilnehmer verteilten sich auf zwei Blockhausunterkünfte. Der Ankunft schloss sich ein Rundgang durch den Park „Summercamp Heino“ bei Zwolle an. Nach der Begrüßungszeremonie am zweiten Tag mit Flaggenparade und dem Erklingen der Nationalhymnen aller mitmischenden Nationen wie Deutschland, Polen, Niederlande und Belgien lockte ein Budo-Mix-Training: Acht Kampfsportreferenten aus Deutschland und Holland stellten dabei ihre Stilrichtungen vor.

„Cabrioschwimmbad“ als Attraktion

„Neben dem dreitägigen Training boten an den heißen Tagen das Cabrioschwimmbad mit auffahrbarem Dach sowie der campeigene See eine schöne Abwechslung. Die Teilnehmer freuten sich besonders auf die Beachparty mit Wasserspielen als willkommener Erfrischung. Im angrenzenden Streichelzoo durften sie Lamas, Esel sowie andere Tiere füttern und streicheln. An den Abenden kam bei Tischtennis, Beachvolleyball, Fußball und Lagerfeuerromantik keine Langeweile auf. Die Kinder- und Jugenddisco mit DJ-Pult, Bar und Sitzgelegenheiten in echten Reisebussen wurde riesig angenommen“, resümiert Olaf van Ellen, Betreiber der Budo-Sportakademie Harpstedt.

Im Dinoland Zwolle entstand dieses Erinnerungsgruppenbild. © Van Ellen

Das „absolute Highlight“ aber sei ein Ganztagsausflug in den Freizeitpark Slagharen mit grenzenlosem Karussellfahrspaß gewesen. „Ein Überraschungsgast stieß zur Gruppe hinzu: Der Jiu-Jitsu- und Kickboxtrainer unserer Budo-Sportakademie besuchte die Campteilnehmer und unterrichtete auch“, berichtet van Ellen. Er erwähnt zudem Bogenschießen, Kanufahren und Lasertag im Wald sowie eine „Schlacht“ mit fast 2. 000 selbst gefüllten Wasserbomben.

Es war eine sehr homogene Gruppe mit einem tollen Betreuerteam. Das macht unser Camp aus

Während eines Tagesausflugs zum Dinoland Zwolle entfalteten lebensechte Dinomodelle und Indoorlasertag Anziehungskraft, vor allem aber der Hochseilgarten. Wegen dessen Beliebtheit wurde sogleich ein Termin im campeigenen Pendant „gebucht“. Die Abschlusszeremonie ging mit der Ausgabe der Teilnehmerurkunden einher. Tjorven Bredemeyer von der Budo-Sportakademie Harpstedt bestand seine Prüfung zum Gelb-Orangegurt im Jiu-Jitsu.

Rundum positives Fazit

Olaf van Ellens Fazit: „Es war eine sehr homogene Gruppe mit einem tollen Betreuerteam. Das macht unser Camp aus. Wir veranstalten dieses Kinder- und Jugendevent bereits seit 21 Jahren. 2021 kam es coronabedingt leider nicht zustande. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Nichtkampfsportler sich der Gruppe anschließen und voll integriert sind. Auch diesmal sind im Verlauf der tollen Woche viele schöne Eindrücke im Gedächtnis haften geblieben und neue Freundschaften geschlossen worden. Das Budo-Camp Holland 2023 ist für den Zeitraum vom 22. bis zum 29. Juli geplant.“ Informationen dazu gibt es auch beim Tag der offenen Tür der Budo-Sportakademie Harpstedt am 17. September.