Buchveröffentlichung erhellt Geschichte des Hofes Spradau

Spradau/Harpstedt – „Vom Rittersitz zum Bauernhof – die Geschichte des Hofes Spradau“ heißt ein Buch, das am Freitag, 6. Oktober, 18 Uhr, im Harpstedter Hotel „Zur Wasserburg“ öffentlich vorgestellt wird. Verfasst haben es Dr. Herbert Bock, der im Rahmen des Forschungsprojektes zur bäuerlichen Siedlungs- und Familiengeschichte promovierte, und der Spradauer Cord-Hilmer Isern. Letzterer verstarb im Juni.

Dargestellt wird die Geschichte des großen Bauernhofes Spradau, von dem bereits vor etlichen Jahrhunderten in diversen Quellen die Rede war. „Von besonderem Interesse sind die Auswertungen des sehr umfangreichen Hofarchivs. Das weist Dokumente größtenteils im Original, teilweise aber auch in zeitgenössischen Abschriften vom Ende des 16. Jahrhunderts bis in das 20. Jahrhundert auf“, erläutert Bock. Diese „in der Region außergewöhnliche Tatsache“ beruhe unter anderem darauf, „dass der Hof zumindest seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ohne Unterbrechungen im – wenn auch erweiterten – Familienbesitz geblieben und dass er in den diversen, teils kriegerischen Auseinandersetzungen der Jahrhunderte nicht zerstört worden oder abgebrannt ist“.

Geschichtsschreibung „von unten“

Obwohl der Hof erstmalig 1321 im Hoyer Urkundenbuch und vor 1346 in den Hoyer Lehnsregistern Erwähnung finde, wahrscheinlich aber wesentlich älter sei, werde er mit dem Hofgeschlecht der Spille Ende des 16. Jahrhunderts erst richtig „greifbar“, urteilt der Geisteswissenschaftler. Umfangreiche Zeugnisse gäben Kunde von „einem großbäuerlichen Ambiente, vielfältigen Einbindungen in die Region, Differenzen mit der ,Obrigkeit’, dem alltäglichen Kampf um den Besitz sowie Nachbarschafts- und Erbstreitigkeiten, mit denen teilweise auch übergeordnete Gerichtsinstanzen befasst wurden“. Daraus lasse sich ein „treffendes Bild über Jahrhunderte zeichnen“, das eine „differenzierte Sicht vor allem des sozialen Umfeldes“ eröffne, eben eine Geschichtsbeschreibung „von unten“, sagt Dr. Bock.

Die Buchveröffentlichung versteht er als weiteres Ergebnis des Forschungsprojekts „Bäuerliche Siedlungs- und Familiengeschichte der Kirchspiele Harpstedt und Colnrade“ unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Dr. Bernd Ulrich Hucker (Universität Vechta).

Zu den Autoren: Cord-Hilmer Isern (1943 – 2023) übernahm den Hof Spradau 1969 und trieb dessen Modernisierung kontinuierlich voran. Er war Mitglied im Vorstand der Raiffeisen-Warengenossenschaft Twistringen, im Unterhaltungsverband Hunte und jagdlicher Beirat im Landkreis Oldenburg. 2008 übergab er den Hof an seinen Sohn Torben Isern.

Herbert Bock, Jahrgang 1945, blickt auf eine Berufsoffizierslaufbahn zurück. Von 1981 bis 1990 leistete er Dienst im Großraum Oldenburg und ab 1990 in den neuen Bundesländern. Von 1998 bis 2003 wirkte er an vier Auslandseinsätzen auf dem Balkan mit. Nach der Pensionierung studierte er ab Ende 2003 Geschichte, Geografie und Politikwissenschaft an der Uni Vechta – mit Abschluss Magister Artium. Anschließend promovierte der Diepholzer zum Dr. phil., und zwar mit einer Arbeit über die Kirchspiele Harpstedt und Colnrade vom 13. bis zum 17. Jahrhundert.