+ Herwig Wöbse (r.) überreichte Jürgen Buchholz die Ernennungsurkunde. Foto: Bohlken

Horstedt – Einstimmig hat der Samtgemeinderat Jürgen Buchholz für weitere sechs Jahre zum Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Prinzhöfte-Horstedt ernannt – unter Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis. Da dies mit sofortiger Wirkung in Kraft trat, überreichte Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse am Donnerstagabend auch gleich die Ernennungsurkunde im Hotel „Zur Wasserburg“. boh