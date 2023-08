Brückenbau auf der A1 bei Wildeshausen behindern den Verkehrsfluss

Von: Dierk Rohdenburg

Auf der A1 in Groß Ippener und Großenkneten wird nachts gebaut. © Jan Woitas/dpa/Symbol

Harpstedt – Auf der A1 im Bereich Groß Ippener und Ahlhorner Dreieck müssen Autofahrer ab Montag, 21. August mit Behinderungen wegen Brückenbauarbeiten rechnen.

In Fahrtrichtung Osnabrück werden zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Groß Ippener bis 26. August jeweils in der Zeit von 20 bis 6 Uhr Vorbereitungen für die Instandsetzung der Brücke Hespenriede (Groß Ippener) getroffen.

Für den Neubau der Kappe wird dort ein Traggerüst aufgebaut. Um die Auswirkungen auf Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten, laufen die Arbeiten in der Nacht. In dieser Zeit wird der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.

Baustelle auch im Ahlhorner Dreieck

Auf der A1 im Ahlhorner Dreieck wird ab Montag, 21. August, die Brücke über die A29 instandgesetzt. Betroffen sind sowohl die Fahrtrichtung Bremen als auch die Fahrtrichtung Osnabrück. Durch die parallel stattfindenden Arbeiten kann die Zeit der Einschränkungen möglichst gering gehalten werden. Zunächst werden in einem ersten Bauabschnitt die Standspur und der Hauptfahrstreifen instandgesetzt. Im Anschluss gehen die Arbeiten an Hauptfahrstreifen und Überholfahrstreifen weiter. Insgesamt sind für die Instandsetzung acht Wochen vorgesehen. Verkehrsteilnehmer werden in dieser Zeit auf zwei Fahrstreifen an den Baustellen vorbeigeführt. Die Außenstelle Oldenburg der Autobahn GmbH des Bundes bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmenden um Verständnis und erhöhte Aufmerksamkeit, Geduld und Rücksichtnahme im Baustellenbereich.