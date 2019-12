Bruder und Schwester unter den Gewinnern

Aktive Werbegemeinschaft erfüllt zehn Wünsche von Kindern

+ Zur vorweihnachtlichen Geschenkeverteilung schritt am Donnerstagabend Carola Borchers (rechts – mit ihrer Tochter Karen) im Namen der Aktiven Werbegemeinschaft. Foto: Bohlken

Harpstedt – Sie hätten das Geschenkpapier wohl am liebsten gleich in der Harpstedter Sparkassenfiliale aufgerissen – die Kinder, die dort am Donnerstagabend in den Genuss einer vorweihnachtlichen Bescherung kamen. Der Abgabe von Wunschzetteln auf dem Harpstedter Weihnachtsmarkt am Stand der Aktiven Werbegemeinschaft und etwas Losglück verdankten sie die Geschenke, jeweils im Wert von bis zu 30 Euro, die sie jetzt überreicht bekamen. 100 Coupons landeten am zweiten Advent in einer Trommel. Zehn davon wurden gezogen.