Breitbandausbau Prinzhöfte: Stufe zwei in Vorbereitung

Horstedt – Die mittlerweile abgeschlossene erste Stufe des Breitbandausbaus in der Gemeinde Prinzhöfte habe schon „spürbare Verbesserungen“ bewirkt, erläuterte Bürgermeister Hans-Hermann Lehmkuhl am Mittwoch im Rat. Die EWE bereite nun die zweite Ausbaustufe vor. „Dazu hat es am 29. Januar ein Info-Treffen mit den Beteiligten gegeben – meines Wissens in Dünsen. Was unsere Gemeinde angeht, so sollen in Horstedt einige Haushalte direkte Glasfaseranschlüsse bekommen. Die sind auch angeschrieben worden“, so Lehmkuhl weiter.

Symbolfoto: dpa