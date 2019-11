„Braves gibt’s überall – bei mir geht’s schräg zu“

Über das große Besucherinteresse freute sich auch Nadja Zander (rechts). Sie pries an ihrem Stand Pralinen aus eigener Herstellung an. Fotos: Bohlken

Groß Ippener - Von Jürgen Bohlken. Viele der gut 25 Aussteller in der „Schün Rustika“ des Gasthauses Wülfers in Groß Ippener versprühten am Sonntag pure gute Laune. Kein Wunder, kamen die Leute doch in Scharen, um sich mit Deko für die gute Stube, wärmenden Sachen für die kalte Jahreszeit, Schmuck oder Gaumenfreuden – auch zum Verschenken – einzudecken. Die heimische Küche durfte kalt bleiben. Das Gasthaus Wülfers verwöhnte die Besucher unter anderem mit Grünkohl, Knipp und Erbsensuppe. Zur Kaffeezeit lockten Berliner und Kuchen.

„Vier Wochen vor Weihnachten geht’s los. Dann steht bei uns die Küche kopf, und die Einkochregale werden geplündert“, verriet Nadja Zander lächelnd. Mit ihrer Auswahl an selbst kredenzten Pralinen konnte die Harpstedterin bei Leckermäulern richtig gut punkten. Die süßen Spezialitäten, auch optisch höchst ansprechend, eignen sich bestens als Präsent. „Wir verschenken sie selbst sehr gern privat. Und daraus ist das Hobby eigentlich entstanden. Mit der Zeit nahm die Pralinenherstellung immer größere Ausmaße an. Irgendwann kam dann das erste Angebot, uns an einer Ausstellung zu beteiligen“, erläuterte Nadja Zander. An der Herstellung sei auch ihr Lebensgefährte Christian Kimme beteiligt. „Für jede Ausstellung produzieren wir frisch nach“, so die 40-Jährige. Dafür gebe es einen guten Grund: „Nach rund vier Wochen lässt das Pralinenaroma nach.“ Zum sechsten Mal mischte Nadja Zander in der „Schün Rustika“ mit. Klaus Meyer gebe sich mit der Organisation immer sehr viel Mühe, lobte sie. Wer wollte, der durfte an ihrem Stand gern mal kosten – etwa von einem „Mini-Bienenstich“ in Ganache.

Am Verkaufstisch von Ulla Mietzon fielen Handarbeiten ins Auge, die gemeinhin eher als etwas frauenuntypisch gelten: Deko aus Eichen- und Lärchenholz mit Engel-, Stern- oder auch Tannenbaum-Motiven hatte die 52- jährige Harpstedterin mitgebracht. Besonders die Skulpturen, „die man vor die Haustür stellen kann“, seien sehr beliebt. Das Sägen mit der Stichsäge erledigt Ulla Mietzon ebenso selbst wie das Schleifen und Verzieren. Das Holz besorgt ihr Partner, der bei manchen Unikaten seine eigenen handwerklichen Qualitäten einbringt. „An die Bandsäge traue ich mich nämlich nicht so recht ran“, gab die Harpstedterin zu.

Der Stand von Karin Thoms entfaltete mit Wollmützen in leuchtenden bis grellen Farben geradezu eine Signalwirkung. Das sei durchaus beabsichtigt, sagte die 58-Jährige aus Delmenhorst. „Ich möchte mich abheben. Braves gibt’s überall. Bei mir geht's schräg zu“, verriet die Anbieterin augenzwinkernd. Ihre Wollmützen, darunter auch Exemplare für Babys mit süßen Accessoires (etwa in Form einer Maus), häkelt sie aus Schurwolle. Was aus ihrem Sortiment herausrage? „Zum Beispiel diese hier“, deutete die Frohnatur auf eine „Minions“-Mütze mit Atlas-Delmenhorst-Vereinsemblem.

Stundenlang herrschte in der „Schün Rustika“ ganz schön Betrieb. Wer sehr frühzeitig kam, konnte noch vergleichsweise entspannt stöbern. So mancher trat schon kurz nach Mittag den Heimweg an – satt und mehr oder weniger schwer beladen.