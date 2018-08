„Branntweinbrenner war der dritthäufigste Beruf“

HARPSTEDT - Von Jürgen Bohlken. Einiges, was der frühere Amtsschreiber Johann Heinrich Redeker (1682–1764) zu Lebzeiten über das Alltagsgeschehen in Harpstedt zu Papier brachte, hat den in Diepholz lebenden Landeshistoriker Dr. Herbert Bock durchaus verblüfft. „Nach Schuster und Schreiner ist hier Branntweinbrenner der dritthäufigste Beruf gewesen“, entnahm er der Chronik (Collectanea), die er binnen anderthalb Jahren auf Grundlage einer Abschrift von Robert Grimsehl rekonstruiert und mit Fußnoten versehen hat.

Das Ergebnis dieser aufwendigen Arbeit erscheint in Kürze im Kieler Solivagus-Verlag. Die öffentliche Vorstellung des von Herbert Bock herausgegebenen Buches ist für Freitag, 7. September, 19 Uhr, im Harpstedter Hotel „Zur Wasserburg“ geplant.

Redeker wirkte bis etwa 1723 in Harpstedt als Amtsschreiber, ehe er in Hannover als Kammerschreiber Karriere machte. Besonders detailliert habe er die Zeit von 1700 bis 1750 abgebildet, berichtet Bock. Das schließe die Dokumentation von Unfällen, Krankheiten und Behandlungen, Verbrechen und Bestrafungen inklusive der unterschiedlichen Hinrichtungsarten ein.

Gleich drei Fälle von Tötungen eines unehelichen Kindes durch die Mutter las der Historiker in der Redeker-Chronik nach. Ein anderes Kapitalverbrechen habe ein Ehemann im Suff begangen: „Er warf seiner Frau ein Beil in den Rücken, worauf sie kurz darauf verschied.“ Der Täter sei geköpft worden. „Das war noch nicht einmal ein schändlicher Tod. In vielen Fällen wurden Verurteilte gerädert. Dabei ließ der Scharfrichter zunächst schwere Räder auf den Körper fallen, damit bei lebendigem Leibe die Gliedmaßen brachen. Später hat man die Täter erwürgt oder stranguliert – und erst dann aufs Rad geflochten“, weiß der Historiker.

Ein wenig schmunzeln musste er, als Redeker schilderte, welchen Rat ein Arzt aus Wildeshausen dem Amtsschreiber gab, als dieser eine Stecknadel verschluckt hatte: Entweder ein Brechmittel nehmen oder, wenn das nicht helfe, „auf den ganz natürlichen Abgang“ warten.

Blitzeinschläge kamen häufig vor

Blitzeinschläge seien zu Redekers Zeiten offenbar sehr häufig vorgekommen, erzählt Bock. Einen Harpstedter habe es besonders hart getroffen. Nachdem sein Haus zum ersten Mal wegen eines Blitzeinschlags abgebrannt sei, habe er es „hier wieder aufgebaut“. Als ihn dieses Schicksal abermals ereilte, habe er wiederum gebaut, allerdings nun in Wildeshausen.

Erstaunt hat Bock der überproportional hohe Anteil betagter – häufig über 90-jähriger – Harpstedter in Redekers Aufzeichnungen.

Warum an Heimathistorie interessierte Bürger die rekonstruierte Collectanea kaufen sollten? „Es gibt einfach kein vergleichbares Werk im gesamten nordwestdeutschen Raum, das so ausführlich und detailliert versucht, die Geschichte, Topografie und das Alltagsgeschehen zu erläutern“, sagt der Historiker.

Viele Namen, die Redeker aufführte, seien noch heute im Harpstedter Raum verbreitet, wenngleich teils in anderer Schreibweise – etwa Hohnholz, Meyerholz, Bitter oder Kieselhorst. Übrigens auch Wöbse (in der Collectanea mit „p“ in der Mitte). „Davon gab es hier mehrere Generationen. Zwei Wöpses waren Ratsherren, einer sogar Bürgermeister“, entnahm Bock Redekers Aufzeichnungen. Die Eigennamen aus dem Original hat er bei der Rekonstruktion nicht verändert. Daher taucht in dem von ihm herausgegebenen Buch etwa Harpstedt mit „ä“ statt „e“ in der Mitte auf – oder auch Köhren ohne „h“.

„Er war vielseitig interessiert“

Redeker verwendete teils Artikel, die aus heutiger Sicht nicht zum Substantiv passen (z.B. „die Bach“, „das Flecken“, „der Furt“). „Es gab zu seiner Zeit noch keine geregelte Orthografie und Grammatik. Jeder schrieb so, wie er lustig war“, sagt Bock. Redeker müsse an der Collectanea jahrzehntelang gearbeitet haben. Er habe vielfältige Quellen genutzt und „konnte wahrscheinlich auf mehrere Bibliotheken zurückgreifen“. Er habe selbst nie studiert, sei aber vielseitig interessiert und auch talentiert gewesen, bescheinigt ihm Bock. „Redeker beschreibt die Gegend sehr detailliert, jedes Rinnsal und jeden Bach – von der Quelle bis zur Mündung.“ Gleiches gelte für die Vegetation. Hier sei der Amtsschreiber allerdings von Harpstedt derartig begeistert gewesen, dass darunter die Objektivität litt. Den allzu schwärmerischen Blick relativierte Bock per Fußnote. Die Rekonstruktion der Chronik bereitete viel Arbeit, zumal das Original 1943 verbrannte und der Diepholzer Historiker mit einer Kopie der getippten Abschrift Robert Grimsehls von 1938 (etwa 300 A4-Seiten) vorliebnehmen musste, die ihm das Samtgemeindearchiv in Harpstedt zur Verfügung stellte.

Der frühere Lehrer und Rektor Grimsehl habe das Original nicht chronologisch erfasst und „einige, wenige Dinge“ weggelassen. Bock ergänzte, wo dies möglich war. Schwierig sei das Herauskriegen der Quellen gewesen, die Redeker genutzt habe, wenn er zu seiner Zeit historische Ereignisse beleuchtete.

„Damaliger Stand der Geschichtsschreibung“

„Er schreibt etwa, die Vorfahren der Grafen von Oldenburg seien als römische Adelige mit Julius Cäsar über die Alpen gekommen. Das stimmt natürlich nicht; gleichwohl gab Redeker damit den Stand der damaligen Geschichtsschreibung wieder“, betont Bock. In eigenen Fußnoten hat der Diepholzer Herausgeber neben vielen Hintergrundinformationen, die er preisgibt, auch kenntlich gemacht, an welchen Stellen Redeker irrte oder seine Ausführungen nicht nachvollziehbar sind. Farbige Tuschzeichnungen des einstigen Amtsschreibers finden sich als Schwarz-Weiß-Bilder in der Collectanea wieder, weil ihnen Fotomaterial Grimsehls zugrunde liegt.