Brandstifter legen an Böschung Feuer

Von: Dierk Rohdenburg

Die Polizei sucht Brandstifter, die in Kirchseelte ein Feuer verursacht haben. © dpa

Landkreis – Völlig verrückt: Bislang unbekannte Personen haben bei dieser Trockenheit in Kirchseelte (Samtgemeinde Harpstedt) absichtlich einen Böschungsbrand im Groß-Ippener-Weg verursacht.

Der Brandort befand sich zwischen dem Mühlenbergweg und der Straße „Am schwarzen Schlatt“. Ein Zeuge hatte am Dienstag gegen 6.35 Uhr einen Böschungsbrand am Rande eines Waldstücks in Kirchseelte entdeckt. Nachdem eigene Löschversuche fehlschlugen, verständigte er die Feuerwehr. Die Retter aus Kirchseelte rückten mit 15 Einsatzkräften aus und hatte den Brand schnell gelöscht. Am Brandort konnten an mehreren Stellen Brandbeschleuniger gefunden werden, weshalb von Brandstiftung ausgegangen werden muss.

Wer verdächtige Personen in der Nähe des Brandortes gesehen hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04431/9410 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Weitere Meldungen:

Einen Unfall mit hohem Schaden und einer Fahrerflucht meldete die Polizei aus Ganderkesee. Demnach war am Montag gegen 21.10 Uhr ein 20-Jähriger aus der Gemeinde Ganderkesee mit seinem Opel auf dem Schlattenweg in Richtung Urneburger Straße unterwegs. Aus der Goethestraße bog ein roter Opel auf den Schlattenweg ein. Um einen Zusammenstoß mit dem Vorfahrtsberechtigten zu verhindern, wich der 20-Jährige nach links aus, sein Auto kollidierte mit einer Gartenmauer. Die Insassen des roten Opels entfernten sich mit hoher Geschwindigkeit vom Unfallort, so die Beamten. An dem Wagen des 20-Jährigen entstanden erhebliche Schäden, die die Beamten auf ungefähr 4 000 Euro summieren. Ein Abschleppunternehmen musste verständigt werden.

Wer weitere Hinweise zu dem anderen beteiligten Opel geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/9410 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Kupferrohre abmontiert und gestohlen

Unbekannte Personen haben sich Zutritt zum Gelände des Wasserwerkes an der Straße Lünshoop bei Ahlhorn verschafft und dort mehrere Kupferrohre abmontiert. Wie die Polizei berichtet, hat sich die Tat zwischen Freitag, 12 Uhr, und Samstag, 17 Uhr, ereignet. Die Diebe entfernten zunächst ein Zaunelement, um so auf das Gelände der Anlage zu gelangen. Dort entwendeten sie insgesamt fünf Kupferfallrohre von jeweils vier Meter Länge. Die Polizei beziffert die Schadenshöhe mit 500 Euro.

Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/9410 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.