Brandschützer üben an Motorsägen

Insgesamt 14 Mitglieder der Feuerwehren Beckeln, Colnrade, Groß Ippener, Harpstedt, Kirch- und Klosterseelte sowie Prinzhöfte-Horstedt wurden dieser Tage im Umgang mit der Motorsäge ausgebildet. Unter anderem trainierten die Brandschützer die Handhabung des Werkzeugs sowie die verschiedenen Techniken und viele weiteren wichtigen Punkte. „Zudem ging eine Gruppe in das Hölscherholz und übte das Sägen an stehenden, hängenden und liegenden Bäumen. Ein zweites Team war mit dem Ausbilder Bernd Jarren vom Forstamt Ahlhorn unterwegs, der selbst der Feuerwehr Harpstedt angehört“, teilte Pressesprecher Christian Bahrs mit. Da die Unwetter immer mehr zunehmen, sei die Ausbildung an der Motorsäge unumgänglich. Bei der Feuerwehr dürfe nämlich nur jemand das Gerät bedienen, der auch den entsprechenden Lehrgang dafür absolviert hat, so Bahrs.

J Foto: Feuerwehr