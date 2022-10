Brandeinsatz „Auf dem Esch“: Frau vergisst Essen auf Herd

Von: Jürgen Bohlken

Löschen musste die Feuerwehr nicht, wohl aber gründlich lüften. © -

Harpstedt – Der beißende Geruch von Rauch und angebranntem Essen durchzog die Straße „Auf dem Esch“ in Harpstedt. Und genau das fanden die mit etlichen Fahrzeugen ausgerückten Einsatzkräfte der am Freitag um 12.35 Uhr alarmierten Feuerwehren Harpstedt, Prinzhöfte und Beckeln auch an Ort und Stelle vor: Eine Hausbewohnerin hatte das Mittagessen auf dem Herd vergessen.

Löschen mussten die Feuerwehrkräfte nicht, wohl aber lüften, denn vor allem die Küche war total verqualmt. Die Brandschützer, die Rauchentwicklung gemeldet bekommen hatten, atmeten auf, zumal weder eine Wohnung noch ein Haus in Flammen stand. Der Einsatz währte nur kurz.