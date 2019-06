Von der Bourrée über Funk bis Heavy Metal

Harpstedt - Von Holger Rinne. Mit drei Konzerten und mehr als 20 Musikern, vom talentierten Anfänger bis hin zum ambitionierten Amateur, hat sich die Harpstedter Niederlassung der „Strings“-Musikschulen am bundesweiten Aktionstag „Deutschland macht Musik – Spiel mit!“ des Verbands der Musikinstrumenten- und Equipmentbranche (Society Of Music Merchants e.V.) beteiligt.

Im ersten Teil, der am frühen Sonnabendnachmittag begann, legten die Dozenten Sonja Bode, Matthias Krause und Dirk Wieting den Schwerpunkt auf die Konzertgitarre. Neben Kinderliedern, dargeboten von Lukas und Simon Ehlers, trug Mira Constabel die bekannte und anspruchsvolle Bourrée aus der e-Moll-Suite von Johan Sebastian Bach (BWV 996) vor. Mit Johann Lindenbauer, Luca von Mickwitz, Franziska Lehninger sowie Dennis König zeigten weitere Schüler ihr Können auf der Gitarre.

Das Kinderensemble unter der Leitung von Sonja Bode brachte neben bekannten Standards wie „Katjuscha“ oder „Drunken Sailor“ eine Eigenkomposition zu Gehör. Letztere basiere auf der a-Moll-Pentatonik; mit vielen Instrumenten würden idiomatische Klangeffekte erzielt, erläuterte Dirk Wieting.

„Wir sind laut“ – diesem Slogan trugen die Schülerinnen und Schüler der Dozenten Niklas Herzog (Drums) und Dirk Wieting (Gitarre) Rechnung. Besonders eindrucksvoll präsentierte sich Olivia Drawhorn am Schlagzeug mit dem Stück „Happy“ von Pharrell Williams. Das Genre Heavy Metal vertrat das E-Gitarren-Duo mit Maximilian Jack und Leon Maurer. Die beiden interpretierten „The Trooper“ von Iron Maiden und „Wakin’ the Demon“ von Bullet for my Valentine. Dieses Set beendete die Hausband der Musikschule Harpstedt, „Candid Tunes“, mit zwei Eigenkompositionen. Das Stück „Stephan und Harry“ spielte mit drei Elementen der jamaikanischen Musik: Ska, Reggae und Dub. Hierbei kamen verrückte Effekte wie Delay oder Autowah zum Einsatz.

Die Band „Arctic Funk Squad“, bestehend aus Diana Langer (Gesang), Marco Langer (Schlagzeug), Hajo Visser (Bass) und Dirk Wieting (Gitarre), rundete mit heißem Funkrock, gepaart mit groovigen Balladen, den Konzertnachmittag ab.