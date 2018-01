Böses Erwachen für Vogelbesitzer am Neujahrsmorgen

Unbekannte öffnen private Voliere

+ © Bohlken Besonders ans Herz gewachsen ist Elke Meineke der Mohrenkopfpapagei „Birdy“, der ein grausames Schicksal erlitten hat: Der frühere Besitzer schnitt ihm die Flügel ab. © Bohlken

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Mit einer bösen Überraschung hat für Elke Meineke aus Harpstedt das neue Jahr begonnen: Unbekannte öffneten in der Silvesternacht – womöglich in einer Partylaune – die beiden Türen ihrer Voliere auf der Terrasse. Rund 20 Vögel büxten aus. Einen Teil davon haben die 52-Jährige und ihr Freund Wiard Rüter an Neujahr einfangen können. Den bislang nicht gefundenen Ausreißern – mehreren Kanarienvögeln und einem Stieglitzpärchen – droht indes ein schlimmes Schicksal.