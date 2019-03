Boah! Finale und Castingshow-Sieg

Ihr Puls raste, als Sandra Otte am Sonntagabend live in der Sendung „Vorsicht! Völz!“ vor den Hörern von Bremen 4 ihre bitterböse Ballade „Für dich“ sang.

Hölingen/Bremen - Von Juergen Bohlken. Die Physiotherapeutin aus Hölingen hinterließ als Singer-Songwriterin einen sympathischen und zugleich souveränen Eindruck. Am Ende ging sie sogar als Siegerin aus der locker-flockigen Hörfunk-Castingshow hervor und belegte zusammen mit dem „Mentalisten und Gedankenleser“ Eike L. Sell den ersten Platz. Singer-Songwriter Raoul Fabian, stimmlich nicht sehr weit von James Blunt entfernt, stand als dritter Wettbewerber im Finale, konnte aber wegen seiner kryptischen Liedtexte nicht vollends überzeugen. „Was will er sagen?“, fragte sich die in der dreiköpfigen Jury sitzende „Radio-Oma“ und Kirchenchorsängerin Erika Intemann, nachdem die letzten Akkorde von „Unter Mauern“ verklungen waren.

Die Botschaften, die Sandra Otte in ihren deutschsprachigen Liedern transportiert, kommen dagegen unverschlüsselt daher – und direkt auf den Punkt. Sie widme sich menschlichen Verhaltensweisen mit einem Augenzwinkern, verriet die 42-Jährige der Jury, Moderator Malte Völz und den Hörern.

In „Vorsicht! Völz!“ treten Künstler aus ganz verschiedenen Sparten auf. In der jüngsten Sendung gaben unter anderem Singer-Songwriter und Stand-up-Comedians Kostproben ihres Könnens. Weitere Wettbewerber stellten sich mit Rap, Poetry Slam, einem gecoverten Lady-Gaga-Titel („Million Reasons“) oder verblüffenden mentalen Tricks vor.

Als Juroren kürten Erika Intemann, Mario Roggow, Projektleiter der ÖVB-Arena, und Olli Brock, Chef des Musikklubs „Tower“ und des „Pier 2“ in Bremen, drei Finalisten, die abermals auftreten durften. Sandra Otte gehörte dazu. Als zweiten Song hatte sie sich „Ich weiß da was“ ausgesucht. Der Text karikiert das unreflektierte Verbreiten von Tratsch und Gerüchten. Der Titel stammt – wie auch „Für dich“ – von dem Album „Boah!“, das Otte Mitte Februar im „Liberty’s“ in Harpstedt während eines „Kultur am Donnerstag“-Konzertes vorgestellt hatte.

Schon ihre erste Live-Darbietung in der Hörfunk-Castingshow quittierte die Jury mit überschwänglichem Lob. „Ganz toll“, urteilte Intemann. Roggow erinnerte der ein „bisschen bissige“ Text von „Für dich“ an Reinhard Mey. Tatsächlich beschreibt der Song Liebeskummer, der in weibliche Rache umschlägt, als der „Ex“ eine Neue hat. Die Zurückgelassene vergreift sich am Wagen des Lebensabschnittsgefährten und zerkratzt den Lack. „Ich hoffe, du weißt nicht, wo mein Auto steht“, sagte Juror Olli Brock augenzwinkernd zu Sandra Otte, nachdem er das Lied auf sich wirken lassen hatte. Im Dezember vergangenen Jahres stand „Für dich“ auf Platz 15 der „Liederbestenliste“. Diese „Hitparade der besonderen Art“ basiert auf der monatlichen Bewertung von Titeln deutschsprachiger Liedermacher. Die Jury setzt sich aus Experten aus der Bundesrepublik, Österreich, Belgien und der Schweiz zusammen.

Einen dicken Preis gab’s bei „Vorsicht! Völz!“ nicht zu gewinnen. Die Künstler, vor allem die Finalisten, haben aber öffentlichkeitswirksam auf sich aufmerksam gemacht. Sandra Otte konnte schon via Facebook ein erstes Erfolgserlebnis vermelden: Sie habe nicht nur eine „mörder Sonnenbrille“ erhalten, sondern sei auch gefragt worden, ob sie sich vorstellen könne, Malte Völz beizeiten bei „Malte on Tour“ zu begleiten, „wenn er bei warmem Wetter wieder anfängt, durch die Welt zu fahren“, um aus dem Bulli zu senden. Ihre Reaktion auf dieses Angebot: „Na klar kann ich mir das vorstellen! Ach, ist das schön!“ Kurz nach dem Auftritt im Funkhaus von Radio Bremen sei sie noch „voller Adrenalin“ gewesen, erzählt die Physiotherapeutin. Frank W. Friedrich, Organisator von „Kunst gegen Bares“ und der „Open Stage“ in Bremen, hatte sie für die Teilnahme an der Castingshow vorgeschlagen. Kleiner Wermutstropfen: Die Sendung erreichte sicher nicht das ganz große Publikum, zumal sie mit König Fußball konkurrieren musste; zeitgleich lief die Übertragung des EM-Qualifikationsspiels zwischen den Niederlanden und Deutschland.