Blutspender werben neue Blutspender

Harpstedt – Jeder, der dem Aufruf des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zum „Aderlass“ am Mittwoch, 17. Juli, zwischen 15.30 Uhr und 20 Uhr nicht allein folgt, sondern einen ebenfalls Blut spendenden Angehörigen, Freund oder Bekannten mit in die Harpstedter Delmeschule bringt, bekommt als Dankeschön für das erfolgreiche Werben ein Dankeschön-Präsent in Form eines „Lebensretter-Badetuchs“. Dem DRK geht es mit dieser besonderen Aktion in den Sommerferien darum, weitere „Debütanten“ – Männer wie Frauen – zu gewinnen. Damit der Bedarf an Blutkonserven auch künftig gedeckt werden kann, müssen hinreichend neue potenzielle Lebensretter hinzukommen. Daher ergeht der Aufruf an Mitbürger, andere (volljährige) Menschen ebenfalls für die gute Sache zu begeistern und sie zu ermuntern, gemeinsam mit ihnen den Blutspendetermin wahrzunehmen.

Berührungsängste werden abgebaut Auf diese Weise kann es gelingen, etwaige Berührungsängste abzubauen. Wer sich zum ersten Mal auf die Trage legt und „piksen“ lässt, weiß für gewöhnlich noch nicht so recht, was ihn erwartet. Oft schwingt ein bisschen Unsicherheit mit, und Fragen tun sich auf. Von daher macht es für Erstspender durchaus Sinn, in Begleitung eines „Wiederholers“ zum „Aderlass“ zu kommen. Jeder muss seine Identität mit einem Lichtbildausweis nachweisen. Sofern bereits vorhanden, sollte zudem der Unfallhilfe- und Blutspendepass mitgebracht werden. Nach der Entnahme des „Lebenssaftes“ gibt es einen kostenfreien Imbiss. Diesmal verspricht das Serviceteam des DRK-Ortsvereins Harpstedt unter anderem „Leckeres vom Grill“. „Schon mit einer Blutspende kann oft drei kranken oder verletzten Menschen geholfen werden“, gibt das DRK zu bedenken – und erhofft sich mit Blick auf den 17. Juli eine gute Resonanz.