56 Blutspender nach dem „Aderlass“ mit Gaumenfreuden verwöhnt

Harpstedt - 56 Frauen und Männer, darunter zwei Debütanten, sind am vergangenen Mittwoch im Feuerwehrhaus in Groß Ippener dem Aufruf des Deutschen Roten Kreuzes und der Ortsfeuerwehr zum Blutspenden gefolgt.

Birgit und Werner Lattuch zeigten sich im Namen der Helfer zufrieden mit dem Ergebnis. „Es kann natürlich immer noch mehr sein. Aber angesichts der Tatsache, dass es aktuell in mehreren Orten der Samtgemeinde Harpstedt Blutspendetage gab und gibt, haben wir ein durchaus passables Resultat erreicht“, urteilte Birgit Lattuch. Im Anschluss an die Blutentnahme bestand Gelegenheit, sich kostenfrei an einem tollen Buffet zu stärken.

Mit Liebe zum Detail waren nicht nur die Platten dekoriert worden, sondern auch die Tische. Als Nachtisch gab es Spaghetti-Eis und ein Solerodessert. Zum sechsköpfigen Küchenteam, das in zwei Schichten arbeitete, gehörten diesmal Sieglinde Wiegmann (2.v.l.), Ursel Meyer (l.), Margitta Bartel (r.), Regina Stelljes, Dina Perez und Julia Ahlers (2.v.r.). Kurz vor Weihnachten, am Mittwoch, 19. Dezember, 17 bis 20 Uhr, sind volljährige Frauen und Männer abermals aufgefordert, im Feuerwehrhaus in Groß Ippener den Vorrat an Blutkonserven aufzufüllen. Dann werden obendrein im Zuge der anstehenden Jahresverlosung auch die Gewinner von vier Einkaufsgutscheinen ermittelt. Diese Preise hat die Gemeinde Groß Ippener gestiftet.