Sondertermin auf dem Marktplatz mobilisiert 204 Blutspender

Ambiente wie auf einem kleinen Volksfest

+ Helmut Christians (Mitte), hier im Bild mit Karin Möller (l.) vom DRK-Ortsverein und Cornelia Schliep vom Blutspendedienst, brachte den 150. „Aderlass“ hinter sich. - Foto: Beumelburg

HARPSTEDT - Ein etwas anderer „Aderlass“ hat am Mittwoch in Harpstedt 204 Blutspender mobilisiert, darunter 15 „Debütanten“. Anders waren in diesem Fall der „Schauplatz“ und das Ambiente. Mitten auf dem Marktplatz hatte ein kleines Zeltdorf Gestalt angenommen. „Dabei gab es tolle Unterstützung seitens des DRK-Kreisverbandes Vechta, und auch Hude hat uns ein Zelt zur Verfügung gestellt“, freute sich Karin Möller, die federführend die DRK-Blutspendeaktionen in Harpstedt organisiert. Die Rechnung, eine große Zahl von Menschen zu erreichen, ging auf. Gerade im Sommer werden Blutkonserven erfahrungsgemäß schon mal knapp.