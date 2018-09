Holperpflaster: Viele Verkehrsteilnehmer ignorieren die Tempo-Begrenzung

Gebrochene Spiralfedern, die Fahrzeugen auf dem Holperpflaster der Dorfstraße in Kirchseelte „abhanden“ kamen, hat Gerfried Holthusen schon häufiger aufgelesen. Eine übersah er sogar auf seinem Grundstück beim Mähen. Die Folge: Die Welle seines Rasenmähers war hinterher verbogen. Wenn sich die Verkehrsteilnehmer an die 30 km/h-Begrenzung hielten, wäre nach Ansicht des Anliegers schon viel gewonnen – und die Lärmkulisse deutlich erträglicher. Doch offenbar mangelt es an Einsicht.

© Bohlken