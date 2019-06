Wo bleibt der Regen?

Dünsen - Von Lara Terrasi. Der heiße und trockene Sommer im vergangenen Jahr hat den Landwirten zu schaffen gemacht: Es regnete kaum, was zu verdorrten Feldern führte. Das hatte wiederum Ernteeinbußen zur Folge. Bei Getreide und Kartoffeln gab es ein Minus im zweistelligen Prozentbereich. Auch in diesem Jahr ist es schon zu trocken. Bewässerungsanlagen könnten einiges verhindern, aber sind sie auch die Lösung?

Landwirt Lüder Wessel aus Dünsen kauft sich keine. Zu dem Thema hat er eine klare Meinung: „In unserer Umgebung sind Beregnungsanlagen eher unüblich, weil hier normalerweise Gewitterschauer kommen, die den Regen bringen.“ In Uelzen beispielsweise werde mehr beregnet, weil die Gewitter dort weniger ankommen. „Zudem sind solche Maschinen sehr kostenintensiv, und der Arbeitsaufwand ist auch hoch.“

Der 61-Jährige, der schon seit einigen Jahren Mitglied im Niedersächsischen Landvolk ist, erklärt, dass zuerst ein Bohrbrunnen auf dem Grundstück gebaut werden müsse, den der Landkreis vorher genehmigen muss. Aus dem Brunnen wird dann das Wasser für die Beregnungsmaschine abgepumpt. Zudem sollte man früh genug mit der Beregnung anfangen.

Bei Wessel ist diese Wasserquelle nicht sinnvoll, weil er Flächen in einem Umkreis in zehn Kilometern, unter anderem in Groß Ippener und Harpstedt, pachtet. Es lohne sich mehr, wenn sich die Areale um den Hof herum befinden. „Die Brunnen müssen 20 Jahre laufen, damit es sich lohnt. Und selbst die Betriebe, die eine Beregnungsanlage besitzen, müssen sich entscheiden, was sie bewässern wollen. Überall kann man gar nicht beregnen“, sagt der 61-Jährige, der hauptsächlich Kartoffeln, Zuckerrüben und Getreide anbaut. Im vergangenen Jahr habe er die schlechteste Kartoffelernte seit 45 Jahren gemacht, sagt Wessel offen.

Er glaubt aber, dass Landwirte auch ohne Beregnungsanlagen reagieren könnten. „Bei Hitze wächst Roggen besser als Weizen, weil er weniger Wasser braucht. Man könnte also von Weizen auf Roggen umstellen. Der verkauft sich schlechter, weil er weniger Eiweiß als Weizen enthält. Darum wird auch der wenigste Roggen zu Brot verarbeitet“, erklärt er. Zudem könne man Roggen schlechter als Futtermittel für Tiere verwenden, weil sie ihn nicht so gut verdauen. „Andere Landwirte bauen Mais an, weil er gut bei Wärme wächst. Auch kältere Temperaturen hält er aus, weil es Sorten mit gewisser Kältetoleranz gibt.“

Getreide wächst unter drei Bedingungen: Wärme, Nährstoffe und Feuchtigkeit. Für die Nährstoffe hat Wessel im März Dünger auf die Felder gestreut. Die Wärme sowie der Niederschlag kommen „hoffentlich bald“. Pflanzen wachsen am besten zwischen 20 und 25 Grad, wenn ausreichend Feuchtigkeit da ist. „Das nennt man Frühjahrstrockenheit, also wenn es im April und Mai nicht regnet. Dann liegen die Nährstoffe auf den Ackern, aber ohne Regen wachsen die Pflanzen nicht.“ Wenn die Feuchtigkeit durch Beregnung ersetzt wird, dann gebe es ein optimales Pflanzenwachstum sowie eine optimale Nährstoffverwertung.

Zu viel Niederschlag sei jedoch auch nicht gut, weil so die Nährstoffe ins Grundwasser versickern und sie nicht mehr von den Pflanzen aufgenommen werden können. „Viele Landwirte pflanzen daher Zwischenfrüchte. Diese haben lange Wurzeln und können damit den Großteil der Nährstoffe wieder aufnehmen“, erzählt der Dünsener. Bei hoher Trockenheit bearbeitet er den Boden weniger, damit das Wasser nicht zu schnell verdunstet.

Auf die Frage, ob es Saatgutmischungen gibt, die trockenresistenter sind als andere, antwortet Wessel: „Züchter sind sicherlich dabei, darauf Rücksicht zu nehmen. Aber es kann bis zu zehn Jahre lang dauern, bis so etwas entwickelt ist. Saatgutmischungen sind auch nicht auf eine zu hohe Trockenheit ausgerichtet.“ Die Dürre im vergangenen Jahr hat er, wie er sagt „einfach ausgehalten“. Was er von der Trockenheit gelernt hat? „Ich werde keine Verträge mehr mit Vertrieben machen, denen wir Kartoffeln liefern. Wenn der Ertrag schlecht ist, ist die Vertragsstrafe fast so hoch wie der Wert der Kartoffeln, die wir ernten.“

Als er auf dem Feld seiner Wintergerste steht und die teilweise schon trockenen, gelblich verfärbten Blätter sieht, gibt er zu, dass eine Beregnungsanlage solche Schäden verhindern könne. Zudem meint er, dass ein Gewitter pro Monat optimal für die Felder wäre. Dann zeigt er auf ein grünes Fleckchen: „Da, wo es grün ist, ist guter Boden. Das heißt, dass das Wasser besser gespeichert werden kann“, erklärt Wessel. Abschließend sagt er: „So einen heißen Sommer wie im vergangenen Jahr kann ich mir nicht noch einmal vorstellen. Die Hoffnung stirbt zuletzt.“