Da bleibt kein Körnchen Staub zurück

Er gibt auch Konzerte mit Begleitband, aber wenn er solo auftritt, dann mit dem Begriff „RootsRock“ als Namenszusatz. Sein bürgerlicher Name, so findet Bernd Rinser, habe so wenig Besonderes, dass er auch für eine Sanitärfirma stehen könnte. - Foto: Bohlken

HARPSTEDT - Von Jürgen Bohlken. Eine Ein-Mann-Band im Gitarrenwald? Einige Zuhörer im rappelvollen „Liberty’s“ runzeln die Stirn. Als Bernd Rinser zu einem achtsaitigen „Schätzchen“ greift, sodann einen bluesigen Opener mit Slide-Röhrchen anstimmt und „Missin’ one“ folgen lässt, verwandelt sich die Verwunderung in Staunen. Zunächst weniger über das Gitarrenspiel als vielmehr über die bemerkenswerte „Röhre“ des in Unterfranken beheimateten Songschreibers mit dem bayerischen Dialekt, dessen musikalische Wurzeln sich nicht etwa zwischen Aschaffenburg und Würzburg, sondern irgendwo zwischen Nashville und New Orleans verorten lassen.

Die Stimme, mal reibeisenmäßig dreckig wie die von Tom Waits, mal zart hauchend, dann wieder voller Melancholie im Stile der von Rick Rubin produzierten „American Recordings“ Johnny Cashs, entpuppt sich als sein eigentliches Kapital. Sie transportiert in chamäleonartiger Wandlungsfähigkeit und mit großer Hingabe tiefe Emotionen – von Wut, Trauer und Sehnsucht bis hin zu dem Gefühl, „wie ein Hund am Boden zu liegen“.

Brüder im Geiste, die ihn inspiriert haben, kopiert Rinser nicht. Er wüsste gar nicht, was er deren genialen Originalen in Coverversionen hinzufügen sollte. Stattdessen verneigt er sich mit eigenen Titeln vor ihnen. Ob Mississippi Fred McDowell, Skip James oder Hank Williams sen., Howlin’ Wolf, Willy DeVille oder Johnny Cash – sie weilen alle nicht mehr unter den Lebenden, teils schon so lange, „dass die Würmer dreimal durch sind“. Leonhard Cohen, die letzte Ikone, ohne deren Schaffen Rinsers Songs, wie er sagt, „nicht so klingen würden, wie sie heute klingen“, verstarb 2016.

Mit augenzwinkernder Ironie, intelligentem Wortwitz und einem enormen musikalischen Hintergrundwissen sagt der Songwriter seine Titel an. „Backbones“, ein Blues in wechselnden Tempi, nimmt Bezug auf die Knochen, „die der Voodoo-Zauberer in die Luft wirft und an denen er, je nachdem, wie sie fallen, erkennt, wie die Dinge stehen“. Das Hoffnung machende „Evil, wild and blue“ ermuntert dazu, aus den „Zitronen“, die das Leben versauern, köstliche Limonade zu kredenzen. Der Track lehnt sich an „Wild and blue“ an. Und der Text dieses Stücks wiederum handelt von einem Protagonisten, der sich derart unmöglich aufführt, dass „wenn ihr das tätet, aus Harpstedt wegziehen könntet“, verrät Rinser. Und zwar weit weg, macht er deutlich: „Ich weiß, nicht ob Delmenhorst als neuer Wohnsitz ausreichen würde.“

Kurze Abrechnung mit dem Neofaschismus

Den rechten Fuß an der Bass Drum, den linken auf einem Schellenkranz, die Gitarre mal zupfend, mal schlagend, mal fast auf sie eintrommelnd, dazu im Wechsel eine von insgesamt vier Mundharmonikas am Mund, webt Rinser bemerkenswerte Klangteppiche – und das, abgesehen von gelegentlich eingestreutem Hall, bar jeglicher Effekthascherei. Sein treibender „RootsRock“ stampft in urwüchsiger Kraft voran wie eine Dampflok über die Gleise.

Dann wieder versinkt die Stimme in tiefer Melancholie, etwa bei „No more“ – in Huldigung des texanischen Singer-Songwriters Townes Van Zandt. Der lebt seit 20 Jahren nicht mehr. Dass er überhaupt 52 geworden ist, grenzt an ein Wunder. Van Zandt habe wunderschöne Songs über Hoffnung, Liebe, Verzweiflung und Einsamkeit geschrieben, aber extrem wenig Selbstliebe in sich getragen und sich systematisch zugrunde gerichtet, verrät Rinser dem Publikum. Liebeslied mit Fußwipp-Garantie kann der Unterfranke auch. Das offenbart sich bei „Hey Baby, I got you“. Zwischenzeitlich wird’s politisch. Anknüpfend an die Parole „This Machine kills fascists“ (diese Maschine tötet Faschisten), die sich in den 1940er-Jahren als Schriftzug auf Woody Guthries Gitarre wiederfand, rechnet Rinser mit Rechtspopulismus und Neofaschismus ab. „Famous assholes“ heißt das Stück. Kaum hat es so richtig begonnen, ist der Schlussakord verklungen. „Mehr Musik für diese Geisteshaltung wäre pure Verschwendung“, begründet Rinser die in der Kürze liegende Würze.

Für den „Down Home Blues“ wählt er eine besonders betagte Dame seiner Gitarrenkollektion aus, die ihren 100. „Geburtstag“ in nur drei Jahren erleben wird. Wie er in ihren Besitz kam, ist eine Geschichte für sich. Warum er die Gitarren so oft wechselt, verrät er am Rande in einem kurzen Interview. Das habe natürlich mit der Klangfarbe des Instruments zu tun, die zum jeweiligen Stück passen müsse.

Das Vorhaben, im ersten Konzertteil alle sieben Gitarren zu spielen, verfehlt der Songschreiber nur knapp; eine verbleibt zunächst ungenutzt im Ständer. Die hinter dem Wechsel-Ansinnen steckende – augenzwinkernd geäußerte – „Befürchtung“, in der Pause könnten sich die Zuhörerreihen sehr stark lichten, bewahrheitet sich nicht. Das Bleiben lohnt: Denn im zweiten Set dreht Rinser mächtig auf, kehrt – wie bei „Get your business straight – seine straighte, „rootsrockige“ Seite nach außen, streut eine Prise „Cowpunk“ ein, singt und spielt sich derart in Ekstase, dass eigentlich das Zerdeppern der Gitarre das logische i-Tüpfelchen gewesen wäre. Echte Zerstörungsgefahr besteht aber nicht; dafür sind die Instrumente viel zu wertvoll.

Einen Titel widmet der Unterfranke sogar „Lemmy“ Kilmister, dem früheren Kopf der Metal-Band Motörhead. Fast überflüssig zu erwähnen, dass auch der das Zeitliche gesegnet hat.

Trotz einiger Abstecher in Folk und Country während seiner musikalischen Reisen oder „Walkabouts“ bleibt Rinser seinen Wurzeln verhaftet. Die liegen in hörbar entstaubtem Blues. Diesem Ursprung aller Popmusik haucht die „vielsaitige“ One-Man-Band mit starker Stimme, poetischen Lyrics und ausgefeilten Arrangements voller Überraschungsmomente viel Modernität ein.

Da bleibt garantiert kein Körnchen Staub zurück.