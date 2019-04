Harpstedt - An der Aktion „Saubere Landschaft“ hat sich auch die Samtgemeinde-Kinderfeuerwehr beteiligt: In drei Gruppen eingeteilt, sammelten die 19 Mitstreiter der „Blaulichtbande“ und drei Betreuer rund ums Harpstedter Rosenfreibad Unrat – darunter Flaschen, Dosen, Taschentücher und Verpackungen sowie zwei Autoreifen, die an der Delme gefunden wurden. Fünf blaue Säcke kamen am Ende zusammen und wurden zum Bauhof gebracht. Foto: Kinderfeuerwehr