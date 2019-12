Ein bisschen düstere, aber dabei sehr berührende Songs

Harpstedt – Sogar das international bekannte Magazin „Rolling Stone“ hat über Qeaux Qeaux Joans geschrieben und deren Musik mit „den Leiden der Jeanne d’Arc, vertont von Fiona Apple und Adele“ verglichen. Die sehr besondere Stimme dieser spannenden niederländischen Künstlerin, mal sanft-zerbrechlich, mal verwegen, zugleich berührend und dabei strahlend schön, können Interessierte am Sonntag, 5. Januar, 17 Uhr, in der Harpstedter Christuskirche genießen.

Dort konzertiert Qeaux Qeaux Joans dann zusammen mit Regina Mudrich (Violine, Lesung). Ihre Songs, oft mit leicht düsterer Note, haben Potenzial, lassen sich schwer einem konkreten Genre zuordnen, sind alles andere als „Mainstream“, aber keineswegs schräg.

Mit ihrem Erstlingswerk „No Man’s Land“ hat Qeaux Qeaux Joans für Furore gesorgt. Ein „starkes Debütalbum!“, schwärmte der schon erwähnte „Rolling Stone“. Musikalische Kostproben von Songs der Künstlerin sind auf Youtube abrufbar.

Regina Mudrich ist als Mitglied der „ARTgenossen“ an der Organisation vieler Konzerte im „Gewoelbe Vegesack“ und im „Liberty’s“ in Harpstedt beteiligt. Oft gestaltet sie die Auftritte als Geigerin aktiv mit. Für das Gastspiel der Niederländerin sei das Ambiente der Christuskirche einfach passender als das des „Liberty’s“, urteilt sie. An der ab 16.30 Uhr geöffneten Tageskasse kostet das Ticket für das Konzert am 5. Januar 18 Euro.

Wer drei Euro sparen will, nutzt den Vorverkauf, der über das Harpstedter Kirchenbüro und über Schreibwaren Beuke in Harpstedt läuft. Auch in den Geschäftsstellen der Mediengruppe Kreiszeitung sind Tickets zu bekommen. boh