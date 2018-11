Bislang unerkannte archäologische Artefakte auf Route der 380-kV-Leitung?

Winkelsett/Prinzhöfte/Colnrade - In der Samtgemeinde Harpstedt beginnen die Vorbereitungen für den Bau der 380-kV-Höchstspannungsleitung von Ganderkesee nach Sankt Hülfe.

In einem Teilabschnitt werden die Arbeiten nach Einschätzung des Netzbetreibers TenneT voraussichtlich im Frühjahr 2019 starten. Ab Montag 3. Dezember, will der Konzern damit beginnen, an einzelnen Maststandorten archäologische Untersuchungen durchzuführen – um ausschließen zu können, dass „bislang unerkannte (...) Artefakte im Boden schlummern, die bei den Gründungsarbeiten für den Mast beschädigt werden könnten“.

TenneT hat die Presse für kommenden Dienstag zu einem Termin in die Gemeinde Winkelsett gebeten. Der Netzbetreiber geleitet die Journalisten dann zu einem Grundstück, „an dem die Untersuchungen durchgeführt werden“.

Der Hintergrund sind insgesamt fünf „archäologische Verdachtsflächen“, die das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege im Zuge der Genehmigungsplanung aufgrund ihrer Lage im Kultur- oder Naturraum bestimmt hat. Diese Areale gilt es nun mittels „Streifenprospektion“ genauer zu betrachten.

„Hierbei“, so erläutert TenneT, „wird der Boden jeweils durch zwei kurze Schnitte mit einer Breite von zwei Metern direkt am Maststandort geöffnet und auf archäologische Strukturen im Untergrund (lediglich etwa eine Handbreit unter dem Mutterboden) untersucht. Falls sich der Verdacht erhärtet, beginnt die eigentliche Ausgrabung im Rahmen des für den Bau notwendigen Bodeneingriffs: Die Untersuchungen beschränken sich auf den Maststandort, denn nur hier werden Tiefbauarbeiten durchgeführt.“

Sobald die archäologische Prospektion abgeschlossen sei, werde TenneT „den Bau der Leitung auf dem Gebiet der Samtgemeinde Harpstedt weiter vorbereiten und entsprechende Untersuchungen durchführen“.

Auf weitere Einzelheiten kommt unsere Zeitung nach dem Pressetermin zurück.

Rubriklistenbild: © pixabay