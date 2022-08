Birken machen sich in der Heide breit: LEB mit Entkusselung beauftragt

+ © Horstmann Birken und Gräser sprießen, wo Heide wachsen sollte: Ohne eine Entkusselung würde sich die Überwucherung fortsetzen. Dass in dem Bereich auch Blaubeersträucher (rechts) wachsen, hat Werner Horstmann durchaus überrascht. © Horstmann

Harpstedt/Prinzhöfte – Nachdem mehrere ihrer Braunen Haarschafe von einem Wolf gerissen worden waren, hatte Gertrud Hennes aus Sandhatten die Beweidung einer kreiseigenen Heidefläche im Naturschutzgebiet Wunderburger Moor in der Nähe des Simmerhauser Weges schon vor gut einem Jahr aufgegeben. Das macht sich mittlerweile bemerkbar – nicht zum Vorteil des Areals. Die Heide wird durch anderen Bewuchs, auch Birken, zurückgedrängt. Die Untere Naturschutzbehörde ist aber inzwischen aktiv geworden. Sie lässt die Fläche zeitnah durch die Ländliche Erwachsenenbildung (LEB) entkusseln.

Werner Horstmann (69) aus Harpstedt konnte davon noch nichts wissen, als er unsere Zeitung dieser Tage über den Zustand des Areals in Kenntnis setzte. Er schaut immer mal wieder im Wunderburger Moor vorbei und nutzt dabei die Gelegenheit, Fotos zu machen. Die Heidelandschaft hat er in der Vergangenheit als regelrechtes Kleinod und „Paradies“ wahrgenommen. Vielen Harpstedtern sei sie bedauerlicherweise gar nicht bekannt. „Wegen der Wölfe grast leider auch in diesem Jahr keine Schafherde dort, um Gras und Birkenwuchs kurz zu halten“, fiel Horstmann auf.

Entsprechend sehe die Fläche mittlerweile aus. „Die Heide ist zum großen Teil nicht mehr vorhanden. Die Birken nehmen überhand“, fasste der Harpstedter seine Beobachtungen zusammen. Das Moor sei indes ohnehin weitestgehend trocken; es gebe nur noch wenige morastige Bereiche.

Die Folgen einer dauerhaften Vernachlässigung der Pflege konnte sich der 69-Jährige lebhaft ausmalen: „Die Heidelandschaft wäre in wenigen Jahren vom Birkenwuchs überwuchert und dann wahrscheinlich kaum noch sichtbar.“ Doch so weit müsse es ja nicht kommen. Mit einer Entkusselung, so der Vorschlag des Harpstedters, ließe sich das verhindern. Noch wäre es durchaus möglich, den Birken mit Astscheren zuleibe zu rücken und sie erfolgreich zurückzudrängen. Gegenüber unserer Zeitung regte der 69-Jährige an, die Untere Naturschutzbehörde möge einen öffentlichen Arbeitseinsatz zwecks Entkusselung anberaumen. Zumal es sicherlich sogar Bereitschaft in der Einwohnerschaft gäbe, sich freiwillig daran zu beteiligen – erst recht, wenn einige Ratsmitglieder aus der Samtgemeinde mit gutem Beispiel vorangingen und selbst mit Hand anlegten.

„Vom Grundsatz her ist das eine ganz schöne Idee“, zeigte sich Annika Mutke, Leiterin des Amtes für Naturschutz und Landschaftspflege im Kreishaus, auf Nachfrage unserer Zeitung angetan von Horstmanns Vorschlag, Bürgerinnen und Bürger auf freiwilliger Basis teilhaben zu lassen und über die Presse einen solchen Arbeitseinsatz zu bewerben. Nur komme das in diesem Fall leider nicht mehr in Betracht, bedauerte sie. Grund: „Wir wissen um das öffentliche Interesse an der Heidefläche und haben schon eine Maßnahme eingeleitet.“ Die LEB werde das Entkusseln bereits kommende Woche übernehmen. Mit Blick auf die Personalaufwendungen sei das aus Sicht des Landkreises als Auftraggeber noch eine recht kostengünstige Lösung.

„Wir sind immer bestrebt, für kreiseigene Heideflächen Pächter zu finden, die dort eine Beweidung mit Schafen sicherstellen“, ergänzte Annika Mutke. Das sei aber schwierig geworden. „Es wird immer weniger mit der Beweidung. Das ist leider so“, bedauerte die Amtsleiterin.