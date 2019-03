Bildungsstätte: Rat vertagt Entscheidung

Schulenberg – 15 000 Euro muss der Verein für ganzheitliches Lernen möglichst bis zum 21. März zusammenbekommen, um in den Genuss von 100 000 Euro aus dem Leader-Programm für den beabsichtigten Bau einer Bildungs- und Begegnungsstätte auf dem Gelände des „Zentrums PrinzHöfte“ in Schulenberg (erster Bauabschnitt) zu kommen. Die Entscheidung über einen Zuschussantrag an die Gemeinde Prinzhöfte hat der Rat am Mittwochabend einstimmig bei einigen Enthaltungen vertagt. Bürgermeister Hans-Hermann Lehmkuhl regte an, darüber noch einmal nichtöffentlich zu beraten. Der Verein rechnet mit Kosten von 500 000 bis 600 000 Euro für den ersten und 100 000 Euro für den zweiten Bauabschnitt (Dachgeschoss). Ohne die in Aussicht stehenden Leader-Mittel, so klang an, dürfte die Finanzierung des Projektes kaum möglich sein. Für den Neubau müsste eine alte Scheune weichen. Ein weiterer Zuschussantrag des Vereins für ganzheitliches Lernen ging problemlos im Rat durch: Jährlich gewährt die Gemeinde 800 Euro für die wöchentliche musikalische Früherziehung im Freinet-Kindergarten unter der Leitung von Musikschullehrerin Ute Klitte. Das sieht ein gefasster Grundsatzbeschluss vor. Der größte „Brocken“ im einstimmig bei zwei Enthaltungen verabschiedeten Haushalt für 2019: 450 000 Euro Gemeindeanteil für die Entwicklung des interkommunalen Gewerbegebietes in Hockensberg. boh