Bienen faszinieren die „Elefanten“

An einem Schaukasten ließ sich der Aufbau des Bienenstaats prima nachverfolgen. Ein Highlight für die Kinder war das Schleudern des Honigs.

Harpstedt/WILDESHAUSEN - Seit dem vergangenen Jahr imkert Silke Bleckwehl, Heilpädagogin bei den „Elefanten“ im Harpstedter Kindergarten „Waldburg“, selbst. Von daher konnte sie durchaus mitreden, als die Kindergruppe dieser Tage in die Welt der Bienen eintauchte. Die Idee, das Thema in den Kita-Alltag einzubauen, geht auf Praktikant Ole Möhlenkamp zurück.

Ein Besuch bei einem Imker durfte natürlich nicht fehlen. „Hier in Harpstedt konnten wir auf Anhieb keinen finden, der am Nachmittag Zeit für uns hatte. Daher sind wir sozusagen bei meinem ,Imker-Paten' Harald Wulferding am Katenbäker Berg gewesen“, erzählt Silke Bleckwehl.

Zuvor war es schon am Rande des gemeinschaftlichen Pflückens von Erdbeeren mit den „Krokodilen“ auf dem Alfken-Hof in Groß Köhren um den Nutzen der Insekten gegangen. „Bei den Himbeeren in den Folientunneln sorgen Hummeln für die Bestäubung“, weiß Bleckwehl.

An einem anderen Tag fuhren die „Elefanten“ dann – jeweils mit einem Elternteil – zu Harald Wulferding. „Nach einer total tollen Begrüßung hat er uns den Aufbau eines leeren Bienenstocks mit Einflugschneise, Brutraum und Honigzarge erklärt. Dafür nahm er die Bienenbeute komplett auseinander. Heinz-Gerd Brüning musste sie dann wieder zusammenbauen. Harald wollte sich vergewissern, ob er auch aufgepasst hatte. Die Kinder durften die Waben anfassen und daran riechen. Sie haben den Aufenthalt beim Imker wirklich mit allen Sinnen erlebt“, sagt Silke Bleckwehl.

Die „Elefanten“ seien dann in zwei Gruppen aufgeteilt worden. „Eine nahm einen Schaukasten in Augenschein. Durch Glas ließ sich alles beobachten: Königin, Staat und auch, wo die Eier abgelegt werden. Die andere Gruppe hat derweil Kerzen gedreht. Zudem hielten Wulferdings für uns Weißbrot und verschiedene Honigsorten zum Probieren bereit. Am Ende gab es ein echtes Highlight für die Kinder: Im Schleuderraum durften sie frischen Honig schleudern und sich jeweils selbst ein kleines Glas zum Mitnehmen abfüllen“, schildert Bleckwehl.

Mindestens genauso wie für die Bienen hätten die „Elefanten“ beim Imker für die Küken einer Glucke geschwärmt. „Es war einfach rundum schön“, denkt die Heilpädagogin gern an den Aufenthalt zurück. - boh