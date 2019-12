Mit Bewegung ins neue Jahr

Harpstedt – „Ich muss mich mehr bewegen.“ Das nehmen sich viele Menschen fürs neue Jahr vor. Eine Gelegenheit, dies in die Tat umzusetzen, gibt der Harpstedter Turnerbund (HTB) Mitbürgerinnen und Mitbürgern wenige Tage nach Silvester: Wer das Jahr 2020 mit Nordic Walking beginnen möchte, kann sich am Sonntag, 5. Januar, um 9.50 Uhr bei der Mooshütte am Ende des Redekerweges im „Amtsacker“-Wald in Harpstedt einfinden. Um 10 Uhr geht es los. Optional können die Teilnehmer vier oder sechs Kilometer zurücklegen. Auch Läufer und Spaziergänger sind willkommen. Einer Anmeldung bedarf es nicht – auch keiner HTB-Mitgliedschaft. Weitere Auskünfte zu dem „Event für alle“ erteilen auf Anfrage Marion Grambardt (Tel.: 04244/810 913) und Katja Poggenburg-Janowsky (Tel.: 04244/8576). Die Veranstaltung geht bei (nahezu) jedem Wetter über die Bühne. Kosten entstehen den Teilnehmern nicht.