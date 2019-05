Betrüger am Telefon: Mehrere Vorfälle in Harpstedt

Harpstedt – Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei im Landkreis Oldenburg vor dreisten Trickbetrügern, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgeben. Am Montag erhielten mindestens ein Dutzend Harpstedter einen solchen Anruf.

In einem Fall behauptete ein unbekannter Mann, die Angerufene stehe auf einer Liste von Personen an der Heinrich-Böll-Straße, bei denen nachts eingebrochen werden soll. Im Verlauf des Gesprächs fragten die „falschen Polizisten“ nach Wertgegenständen, Bargeld sowie Tresoren in der Wohnung. Die Angerufenen erkannten rechtzeitig die kriminellen Absichten der Anrufer, beendeten die Gespräche und verständigten die „richtige“ Polizei. Es kam in den vorliegenden Fällen nicht zu einer weiteren Kontaktaufnahme, sodass auch kein Schaden entstand.

Die Masche der Betrüger ist nicht neu. Üblicherweise bietet der falsche Kripobeamte im Weiteren an, die Wertgegenstände sicher bei der Polizei zu verwahren. Dafür würde ein Kollege vorbeikommen und diese abholen. Die anrufende Nummer endete zum Teil auf „110“. Diesmal war aber offenbar die Nummer der Dienststelle in Harpstedt im Display. So sollte der Anschein eines offiziellen Behördenanrufs erweckt werden. Telefonbetrüger nutzen hierfür eine Computersoftware, die im Display ihrer Opfer jede gewünschte Nummer erscheinen lässt.

Die Polizei betont, dass sie nie mit der Anruferkennung „110“ anruft und keine Wertsachen vorsorglich in amtliche Verwahrung nimmt. Tipps der „echten Polizei“, um nicht Opfer von Betrügern zu werden: Machen Sie am Telefon keine Angaben über Bargeld oder Schmuck in Ihrer Wohnung. Beenden Sie das Gespräch - legen Sie auf! Lassen Sie sich nicht einschüchtern oder drängen. Notieren Sie – wenn möglich – Uhrzeit des Anrufes, den Namen des angeblichen Polizisten und die Telefonnummer. Rufen Sie anschließend die Polizei an und erstatten Sie Anzeige.