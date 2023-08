Betrüger suchen sich das falsche Opfer aus

Von: Jürgen Bohlken

Teilen

Vor allem ältere Menschen werden von Betrügern am Telefon mit den haarsträubendsten Geschichten überrumpelt und oft massiv unter Druck gesetzt. © dpa/Sebastian Gollnow

Harpstedt – Auf Betrugsversuche mit Enkeltrick und falschen Polizisten haben dieser Tage mehrere Einwohner aus der Samtgemeinde Harpstedt gut reagiert. Auch die hochbetagte Helga Selent ließ sich von einer erlogenen Horrorstory, die sie am Telefon serviert bekam, nicht in die Irre führen. „Ich bin nicht darauf reingefallen, weil ich von der Masche früher schon mal in der Zeitung gelesen hatte“, sagt die Harpstedterin.

Als sie den Hörer abnahm und die Worte „Oma, hilf uns doch!“ vernahm, unterlief ihr allerdings ein Fehler. „Kevin?“, erkundigte sie sich in fragendem Ton – und lieferte dem Anrufer damit ungewollt den Namen ihres (erwachsenen) Enkels. „Was ist passiert?“, hakte sie nach.

„Wir haben einen tödlichen Unfall verursacht“, erwiderte der vermeintliche Enkel. „Ist Mama bei dir?“, hakte die Seniorin nach – und bekam ihre Vermutung bestätigt. „Du musst für uns Geld hinterlegen. Sonst müssen wir in Untersuchungshaft“, täuschte der Anrufer eine sehr ernste Situation vor, um sein Opfer unter Stress zu setzen. „Ein angeblicher Polizist kam dazu und fragte mich, ob ich denn meinem Enkelsohn und meiner Tochter nicht helfen wolle“, erinnert sich die Harpstedterin an den Betrugsversuch.

Horrorstory konnte nicht stimmen

Die Stimme des ersten Anrufers ähnelte nach eigenem Empfinden klanglich durchaus der ihres Enkels. Dass an der Geschichte etwas faul war, blieb Helga Selent gleichwohl nicht verborgen. „Das Auto meiner Tochter, die im Anbau wohnt, stand nämlich auf dem Hof“, erzählt sie.

Als sie den redensartlichen Braten gerochen hatte, sah der Betrüger seine Felle davonschwimmen. Der falsche Polizist versuchte, besonders eindringlich zu klingen. „Legen Sie bitte nicht auf! Sie müssen doch ihrem Enkelsohn und ihrer Tochter helfen“, bettelte er. Doch den Gefallen tat ihr die Angerufene nicht. Sie beendete das Gespräch. Der Unbekannte meldete sich kein zweites Mal.

Mir ist zum Glück nichts Schlimmes passiert. Aber ich denke, dass die Masche ja auch andere treffen kann.

Die Ahnung seines Opfers, Tochter und Enkel seien zu Hause, bestätigte sich. „Mir ist zum Glück nichts Schlimmes passiert. Aber ich denke, dass die Masche ja auch andere treffen kann“, begründete die betagte Dame, warum sie sich selbst bei unserer Zeitung gemeldet hatte, um ihren Fall zu schildern und Einwohner zu warnen.

Ihre Tochter wisse von einem schon länger zurückliegenden Fall aus Dünsen; dort hätten die Betrüger tatsächlich Geld ergaunert. In einem anderen – aktuellen – Betrugsversuch soll sich indes der Anrufer als „Schröder von der Verkehrspolizei Bremen“ ausgegeben haben. Den Enkel- und den Falsche-Polizisten-Trick wenden Banden oft abwechselnd, gern aber auch in Kombination an.

Wichtigster Rat: Auflegen! Die echte Polizei ruft niemals an, um Notlagen auf diese Weise zu kommunizieren. Schon gar nicht bittet sie am Telefon um Geld.