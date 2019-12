Besinnliche Momente allerorten

Das Treffen im Rahmen des „Lebendigen Adventskalenders“ bei Monika und Werner Thomas in Harpstedt mobilisierte zahlreiche Interessierte (oben links). Kai Gröhlich und Katja Happe (oben rechts) verzückten ihr Publikum in Colnrade mit einem musikalischen Wohlfühlprogramm. Die „Marienkäfer“ (unten links) sangen beim Colnrader „Tannenbaumzauber“ – und die „Ohrwürmer“ (unten rechts) im großen Adventskonzert in der Harpstedter Christuskirche. Fotos: Rinne/Hartmann

Harpstedt/Colnrade – Besinnlichkeit allerorten: Mehr als 50 Interessierte öffneten symbolisch ein Türchen im Rahmen des „Lebendigen Adventskalenders“ in Harpstedt. Etwa 60 Zuhörer lauschten am Sonntag einem sehr abwechslungsreichen Musik-Mix in der Colnrader Kirche St. Marien, und sogar mehr als 200 genossen die nicht minder breit gefächerten Beiträge beim Adventskonzert der Chöre und Musikgruppen in der Harpstedter Christuskirche.

Schon am Samstag machte sich trotz Regens und Winds eine gemütliche Atmosphäre beim „Tannenbaumzauber“ auf dem Colnrader Dorfplatz breit. Ab 9 Uhr bot die Jugendfeuerwehr Weihnachtsbäume an. Bis 16 Uhr fanden rund 70 Edeltannen Abnehmer. Hunderte Besucher kamen. Unterschlupf fanden sie in einer heimeligen, weihnachtlich dekorierten Holzhütte am Dorfplatz. Ehrenamtliche Helfer boten während dieses von Colnrader Vereinen und Institutionen auf die Beine gestellten Events Glühwein, Apfelpunsch, Waffeln und Grillwürste an. Katharina Breckweg ließ es mit dem Kinderchor der evangelischen Kirchengemeinde, den „Marienkäfern“, weihnachten. Genauso wie der Posaunenchor.

Ökumenisch kommt derweil einmal mehr der „Lebendige Adventskalender“ in Harpstedt daher. Auch Monika und Werner Thomas öffneten als Gastgeber im übertragenen Sinne ein Türchen. Zu den Besuchern, die auf der Terrasse bei Keksen und Glühwein eine halbe Stunde im Zeichen der Besinnung verweilten, zählten auch Pastorin Elisabeth Saathoff (evangelische Christusgemeinde) und Pastoralreferentin Birgit Hosselmann (katholische Christ-König-Gemeinde). Nach herzlicher Begrüßung sangen alle Beteiligten zu Gitarrenbegleitung von Benjamin Beneke Weihnachtslieder. Mit besinnlichen Geschichten trugen Monika und Werner Thomas’ Töchter Stefanie Beneke und Sandra Hormann zum Gelingen bei.

Das große Adventskonzert in der Harpstedter Christuskirche mit Darbietungen der Nachwuchschöre „Ohrwürmer“ und „Harmony’s“ sowie des Kirchen- und des Gospelchors Harpstedt, der Trommelgruppe von Komi Amefiohoun und der Gruppe „Agama“ moderierte Pastor Timo Rucks. Eine große musikalische Bandbreite und eine schöne vorweihnachtliche Stimmung kamen dabei auf eine ausgesprochen reizvolle Weise zusammen. Zugunsten von Jugend- und Teamerfreizeiten bot Eltje Weiß Pralinen an. 2 500 Stück hatte sie selbst hergestellt. Ein großer Teil davon hatte bereits Abnehmer auf dem Harpstedter Weihnachtsmarkt gefunden. 37 Tüten mit je zehn Pralinen waren für das Konzert zurückbehalten worden, um sie bei diesem Anlass zu verkaufen.

Einen „Winterblick“ aus musikalischer Sicht bescherte das Duo „Fensterplatz“ am dritten Advent rund 60 Zuhörern in der Colnrader Kirche. Vorwiegend weihnachtliche Stücke mit vorwiegend moderner Note, aufgelockert mit Geschichten, servierten Kai Gröhlich (Klavier) und Katja Happe (Gesang) ihrem Publikum. Von Leonard Cohens „Hallelujah“ über das poppige „All I want for Christmas is you“ bis hin zu „Feliz Navidad“ (als Zugabe) reichte das Spektrum. Der weihnachtliche Radiodauerbrenner „Last Christmas“ fehlte ebenso wenig wie das traditionelle Volkslied „Die Gedanken sind frei“.

Hinzu gesellten sich unter anderem „Another Day in Paradise“, ein Phil-Collins-Song über das schwere Leben von Obdachlosen, und eine Prise Schlager. hri/hh/boh