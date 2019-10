Harpstedt - „Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht“, sagt Gott nach der großen Sintflut zu Noah und besiegelt dieses Versprechen mit einem Regenbogen. Diese alttestamentarische Geschichte bildet am Sonntag, 3. November, die Grundlage für das Thema des 11-Uhr-Baustellengottesdienstes in der Harpstedter Christuskirche, das da lautet: „Beschlossen und besiegelt“. Die zentrale Botschaft: Gott akzeptiert die Menschen, wie sie sind, und hält seine Versprechen. Ein modernes Format mit Band, Moderation, Anspiel, Kinderbetreuung und besonders viel buntem Licht erwartet die Kirchgänger. Im Anschluss gibt es Kaffee und Kräsebrötchen. Unser Foto: Brief und Siegel gibt hier Manfred Sander (l.) Pastor Timo Rucks. Foto: Rucks