Werbegemeinschaft erfüllt Kinderwünsche

Carola Borchers (Mitte – mit Tochter) bescherte zehn Kinder in „Uwe's Café".

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. In den Genuss einer Bescherung vor der eigentlichen Bescherung sind am Donnerstagabend Mädchen und Jungen im Alter bis zu zwölf Jahren in „Uwe’s Café“ in Harpstedt gekommen. Die Aktive Werbegemeinschaft übernahm dabei die Rolle des Gabenbringers. An ihrer seit Jahren beliebten Aktion „Mein Wunschzettel“ hatten sich diesmal auf dem Harpstedter Weihnachtsmarkt 140 Kinder beteiligt. Nach der am 9. Dezember erfolgten Ziehung der zehn Gewinner schritt Carola Borchers jetzt im Namen der Kaufmannschaft zur Preisverteilung.