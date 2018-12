Bescherung in der Begegnungsstätte

Neue Gesichter im Kreis der Geflüchteten / Geld von Senioren-Union / Kostenlose Handarbeiten

+ Für die Senioren-Union der Samtgemeinde-CDU überreichten der Vorsitzende Fred Büchau (rechts) und Ute Rhode (2.v.r.) 250 Euro an Steffen Akkermann, Pastor Gunnar Bösemann und Thea Möring (von links). Das Geld ist für die Arbeit der Flüchtlingsinitiative bestimmt. - Foto: boh

HARPSTEDT - Seit dreieinviertel Jahren lebt Nibal Yousfi aus Aleppo in der Samtgemeinde Harpstedt. Der syrische Flüchtling hat inzwischen eine Arbeit als Post- und Paketzusteller gefunden. Er wohnt in Dünsen. Anderthalb Jahre liegt sein Antrag auf Familiennachzug zurück. Am vergangenen Donnerstag konnte der 46-Jährige, der die deutsche Sprache schon erstaunlich gut beherrscht und nach eigenem Bekunden „viele Freunde“ in seiner neuen Heimat gefunden hat, seine Ehefrau Raghad, die beiden Söhne Jad und Taim sowie Tochter Layan endlich wieder in seine Arme schließen.