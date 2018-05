Bernhard Fritsche siegt beim Pfingstdartturnier im IV. Rott

Bürgerschützen: Der erste König steht seit Freitag fest

+ © Bohlken Bei bester Laune trafen sich die Darter am Freitagabend an der Bertolt-Brecht-Straße im IV. Rott. © Bohlken

Harpstedt - Einen ersten König haben Bürgerschützen aus Harpstedt schon vor Pfingsten und dem Schiebenscheeten küren können; der ist allerdings nicht über Kimme und Korn auf 100 Meter ausgeschossen, sondern sozusagen mit Pfeilen „ausgeworfen“ worden: Beim Pfingstdartturnier im ersten Zug des IV. Rotts, das Uwe Ihmels und Bernd Meyer seit rund einem Vierteljahrhundert alle Jahre wieder zu Pfingsten in ihren Garagen an der Bertolt-Brecht-Straße ausrichten, errang am Freitagabend Bernhard Fritsche den Siegerpokal.