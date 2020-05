Beregnung für den Kartoffelacker

Dürresommer: Grundwasserentnahmen zunehmend nötig

+ Wasser marsch! Etwa sechs Stunden hat der Brunnenbau gedauert. Foto: Bohlken

Harpstedt – Das Unternehmen Remon aus den Niederlanden hat am Dienstag am Simmerhauser Weg in der Harpstedter Feldmark binnen etwa sechs Stunden einen Grundwasserbrunnen gebaut.