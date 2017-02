Bela B verschafft „Stein“ Publicity

Harpstedt - „Uwe Meiners, ich hab Sie lieb!“ Mit dieser augenzwinkernden Bemerkung endet eine Facebook-Entschuldigung des Musikers Bela B beim Direktor des Museumsdorfes Cloppenburg für einen am 22. Februar nicht gesendeten Fernsehbeitrag.

Mit dem Post hat der Schlagzeuger und Sänger der Punk-Band „Die Ärzte“, obendrein Schauspieler und Synchronsprecher, zugleich gegenüber den Zuschauern sein Bedauern darüber zum Ausdruck gebracht, dass der geplante Beitrag des Norddeutschen Rundfunks (NDR) über die Versetzung der ehemaligen Harpstedter Disco „Zum Sonnenstein“ kurzfristig aus dem Programm gefallen war. Der gebürtige Berliner Bela B, der mit bürgerlichem Namen Dirk Albert Felsenheimer heißt, hatte im Magazin „DAS“ auf dem roten Sofa ein wenig zu lange mit Moderatorin Bettina Tietjen geplaudert. Daher blieb kein Platz für den „Stein“; die Ex-Kult-Disco soll bekanntlich im Museumsdorf Cloppenburg ein „zweites Leben“ geschenkt bekommen. Wegen der „Live-Situation“ entscheidet die „DAS“-Redaktion erst während der Sendung, welche Beiträge mitlaufen können.

Rund 59.000 Klicks binnen 18 Stunden

Bela B trägt natürlich keine redaktionelle Verantwortung – und damit auch keine Schuld daran, dass die TV-Reportage über den „Stein“ geschoben worden ist und nun laut Sender voraussichtlich am 3. März ausgestrahlt wird. Gleichwohl kam sein per Video geäußertes Bedauern im Großen und Ganzen gut an. Zumindest fand es ein riesiges Echo. Rund 59.000 Klicks binnen 18 Stunden sprechen eine eindeutige Sprache. Die Reaktionen, darunter viele aus der Samtgemeinde Harpstedt, reichten von „vollstem Respekt“ bis hin zu etwas belehrender Häme, zumal der Musiker den „Sonnenstein“ versehentlich in „Sonnenschein“ umgetauft hatte.

Das Museumsdorf Cloppenburg erwiderte mit einer ordentlichen Prise Ironie: „Auch wenn wir untröstlich sind, dass unser Beitrag zum Disco-Projekt, der in stundenlangen Dreharbeiten entstand und bereits in der lokalen Presse angekündigt war, aufgrund der skandalösen Geschehnisse nicht gesendet wurde, möchten wir Ihnen auch im Namen von Herrn Prof. Dr. Meiners hiermit verzeihen. Wir laden Sie herzlich nach Cloppenburg/Harpstedt ein, damit Sie sich selbst einen Eindruck über unser spannendes Projekt zur Umsetzung der Landdiskothek ,Zum Sonnenstein' ins Museumsdorf Cloppenburg machen können.“ Mit den Worten „Wir haben Sie auch lieb!“ endet der Post.

Einladung zum Kaffee

Eine Harpstedterin lud den Punk-Musiker via Facebook zum Kaffee ein – „zwei Querstraßen vom ,Sonnenstein' entfernt“. Eine andere originelle Reaktion lautete: „Da gibt es nur eine passende Lösung: Komm für ein Konzert nach Harpstedt!“

Ob gewollt oder nicht – mit der Entschuldigung dürfte Bela B dem „Stein“, Harpstedt und dem ambitionierten Versetzungsprojekt zusätzliche Publicity verschafft haben. So sahen das teilweise auch die Facebook-Kommentatoren; einer von ihnen fragte sich, ob er der einzige sei, „der das alles für einen witzigen PR-Gag hält“.

Wer nicht bis zum neuen Sendetermin warten will, kann sich den „DAS“-Beitrag übrigens schon jetzt via Internet anschauen.

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/das/Kult-Disco-Haus-Sonnenstein-zieht-ins-Museumsdorf,dasx9976.html

