Energiegenossenschaft Harpstedt: Beitrag zum Klimaschutz wird sichtbar

Von: Jürgen Bohlken

Vor dem Outdoor-Monitor: Götz Rohde, Hermann Karnebogen, Yves Nagel, Cord Remke, Jürgen Wachendorf und Hermann Raschen (von links). © Bohlken

Harpstedt – Wie viele Kilowattstunden (kWh) Strom aus Sonnenlicht produziert die Fotovoltaikanlage (PV-Anlage) der Energiegenossenschaft Harpstedt auf den Dachflächen des Rosenfreibades und des HTB-Anbaus? Die Mengen lassen sich auf einem gesponserten Monitor ablesen, der pünktlich zum Saisonbeginn in Betrieb genommen worden war. Die Genossenschaft „strickt“ derweil an einem großen Vorhaben, das bereits Konturen annimmt: Sie strebt an, künftig eine der Windenergieanlagen im Windpark „Wunderburg 2“ zu betreiben.

Der besagte Monitor, der hinter dem Freibad-Eingangsbereich an der Wand hängt, eignet sich für draußen und gilt als recht „vandalismussicher“. Nicht ohne Grund ist also die Kaufentscheidung zugunsten eines sehr teuren Geräts gefallen. Als Hauptsponsor beteiligte sich die Avacon Netz GmbH mit einem vierstelligen Euro-Betrag an der Finanzierung.

Weil ein Förderprogramm des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) ausgelaufen war, floss von dort wider Erwarten kein Geld. Umso mehr freuen sich die Vorstände der Energiegenossenschaft, Cord Remke und Jürgen Wachendorf, darüber, dass die VR Energieprojekte Wildeshauser Geest GmbH die „Lücke“ schloss und als Nebensponsor ebenfalls mit einer vierstelligen Summe im Boot sitzt.

Auf mittlere Sicht könnten im günstigen Fall sogar Gelder von Werbepartnern generiert werden, zumal sich der Bildschirm auch für Werbezwecke eignet. Aktuell macht er die Badbesucher etwa auf die benachbarte Minigolfanlage oder die kommende Pool-Party im Rosenfreibad aufmerksam. Die Kilowattstunden-Ausbeute der PV-Module lässt sich indes aktuell, aber auch aufgerechnet für definierte Zeiträume ablesen, ebenso die Menge an CO2, die der Strom aus Sonnenlicht der Umwelt erspart.

Jede Kilowattstunde, die nicht durchs Netz fließt, hat keinen nachgelagerten Netzausbau zur Folge.

Die am 2. Juni 2022 in Betrieb genommene PV-Anlage der Genossenschaft hat im ersten Jahr 86 270 kWh produziert, 4,6 Prozent mehr als vorausberechnet. Davon wurden 68 278 kWh im Freibad verbraucht – und die übrigen 17 992 kWh ins Netz eingespeist. Der hohe Eigenverbrauchsanteil stört die Avacon nach den Worten von Kommunalreferent Hermann Karnebogen nicht, ganz im Gegenteil, denn: „Jede Kilowattstunde, die nicht durchs Netz fließt, hat keinen nachgelagerten Netzausbau zur Folge.“

In der Samtgemeinde Harpstedt werde mittlerweile das Vierfache der vor Ort verbrauchten Strommenge aus regenerativen Quellen erzeugt, vergisst Karnebogen nicht zu erwähnen. „Ein toller Wert, aber da ist trotzdem noch Luft nach oben“, entgegnet Cord Remke. Das Umland nutze städtische Infrastruktur – vom Krankenhaus bis zum Kino – mit und müsse daher auch zur Deckung städtischer Energiebedarfe beitragen, argumentiert Hermann Raschen, Geschäftsführer der VR Energieprojekte Wildeshauser Geest GmbH. Auch könne man beispielsweise den Strombedarf für die Herstellung aller in der Samtgemeinde Harpstedt fahrenden Autos aus Wolfsburger oder Bremer Produktion nicht diesen beiden Städten zuschlagen, sagt Remke.

Kommunale Energie müsse in Bürgerhand bleiben, bekräftigt Raschen. Die Investition von 106 000 Euro in die Freibad-PV-Anlage sei zu 100 Prozent aus Genossenschaftsanteilen, also letztlich von Bürgern aus der Samtgemeinde Harpstedt, finanziert worden (und nicht zur Hälfte über Bankkredite, wie ursprünglich angedacht), erwidert Remke. Sein Fazit nach einem Jahr Betriebszeit fällt – auch mit Blick auf den Beitrag zum Klimaschutz – rundweg positiv aus.

Die Genossenschaft verfolge aber „weitere Ziele auf dem Weg, an der Energiewende erfolgreich mitzuwirken“. Geplant sei, auf weiteren Gebäuden PV-Anlagen zu betreiben. Was die Nutzung kommunaler Dächer angeht, wäre allerdings nach jetzigem Stand auch eine vergaberechtliche Hürde zu nehmen: Das Rechnungsprüfungsamt hält eine Ausschreibung für unerlässlich. In anderen Landkreisen werde das anders gesehen, weiß Remke. Hinzu komme: Reine Überlassungsverträge für kommunale Dachflächen wären nach Auffassung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes ohne Ausschreibung möglich.

Ausschreibung zwingend nötig?

Über das Land will die Energiegenossenschaft nun Klarheit in der Rechtsfrage erwirken. „Ich habe den Landrat gebeten, er möge das mal durch das Innenministerium klären lassen, das als übergeordnete Behörde für die Kommunalaufsicht zuständig ist“, sagt Aufsichtsratsmitglied Götz Rohde. Unabhängig davon stehe die Frage im Raum, warum die Samtgemeinde Harpstedt selbst dann, wenn es eine Ausschreibungspflicht geben sollte, „nicht einfach mal ausschreibt, um zu gucken, was passiert.“ An den eingehenden Bewerbungen ließe sich ja ersehen, ob ein großer Run auf Dachflächen einsetze oder nicht, so Rohde. Es gehe der Genossenschaft im Übrigen nicht darum, unbedingt selbst den Zuschlag zu bekommen, sondern vielmehr „um das gesellschaftliche Ziel“.

Unter Umständen könne es, so Cord Remke, im Einzelfall sogar wirtschaftlicher sein, den kompletten erzeugten Strom aus einer PV-Dachanlage ins Netz einzuspeisen, zumal Voll- im Vergleich mit Teileinspeisern eine höhere Vergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) bekämen.

Doch welche kommunalen Liegenschaften wären für etwaige Investoren überhaupt attraktiv? Das Dach des Harpstedter Amtshofes gehört nach Remkes Ansicht dazu, zumal das geänderte Niedersächsische Denkmalschutzgesetz eine PV-Anlage zuließe. Das sei ein „schwieriges Thema“, erwidert Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel – und hat auch den Sanierungsstau im Hinterkopf, der abgearbeitet werden müsste, damit das kommunale Verwaltungsgebäude für weitere Jahrzehnte als solches genutzt werden kann.

Derweil zeichnet sich das nächste ambitionierte Projekt der Energiegenossenschaft Harpstedt bereits ab: Vorstand und Aufsichtsrat stehen in Gesprächen mit einem in der Region ansässigen Windparkprojektierer. Das Ziel sei die Übernahme einer Gesellschaft, „der ein Windrad gehört“, um diese Anlage künftig als Genossenschaft zu betreiben. Ein konkretes Übernahmeangebot liege schon vor, erwähnt Remke. Die Verhandlungen seien aber noch nicht abgeschlossen. Remke weiter: „Dazu wird es in den nächsten Wochen weitere Informationen geben, weil insbesondere die Finanzierung durch Mitglieder der Genossenschaft, auch durch neue Mitglieder, sichergestellt sein muss.“