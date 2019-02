„Bei uns herrscht kein Einwohnerschwund“

Nach der Übergabe der jeweils mit individuellem Schriftzug bestickten Handtücher an „neugeborene Neubürger“: Daniel, Swantje und Linus Drunagel, Matthias, Anna, Dörthe und Lene Grau, Ole, Joanna und Frieda Dauskardt, Jacqueline, Laura Christin, Lea Sophie und Stefan Sommerfeld sowie der stellvertretende Colnrader Bürgermeister Uwe Beckmann und Bürgermeisterin Anne Wilkens-Lindemann (von links). Foto: Rottmann

Colnrade - Mit je einem individuell bestickten Kapuzenhandtuch haben Bürgermeisterin Anne Wilkens-Lindemann und ihr Stellvertreter Uwe Beckmann vier neue Erdenbürger aus der Gemeinde Colnrade beglückt, die 2018 auf die Welt gekommen waren. Am Freitagabend erfolgte die Übergabe im Haus von Dörthe und Matthias Grau in Beckstedt. Deren Tochter Lene, geboren im August, erhielt das bestickte Textil mit dem Schriftzug „Ich bin eine Beckstedterin“. Ihre Schwester Anna, zwei Jahre jung, hatte ein solches persönliches Geschenk schon zuvor bekommen.

Linus, der einzige Junge im Kreise der jetzt beschenkten Babys, feiert in diesem Monat seinen ersten Geburtstag und ist daher unter den „neugeborenen Neubürgern“ der älteste. Er erhielt ein Handtuch mit der eingestickten Beschriftung „Ich bin ein Holtorfer“ - sehr zur Freude seiner Eltern Swantje und Daniel Drunagel. Stellvertretend für die Jüngste im Bunde, die erst im Oktober geborene Frieda, nahmen ihre Eltern Joanna und Ole Dauskardt das Geschenk in Empfang. „Ich bin eine Colnraderin“ steht darauf geschrieben. Ein weiteres Handtuch hatte Wilkens-Lindemann für Laura Christin, geboren im Juli, im Gepäck. Nicht nur ihre Eltern Jacqueline und Stefan Sommerfeld, sondern auch ihre Schwester Lea Sophie (7) wohnten der Übergabe bei. Nachgereicht bekommen die Eltern von Yona Hagenhoff (geboren im November), Velichka Andreeva (September) sowie Hermine Lehnhof (Juni) die Präsente. Sie konnten den Termin am vergangenen Freitag nicht wahrnehmen.

„Das Besticken übernimmt bereits seit Jahren Monika Buchholz. Sie betreibt in Colnrade die Nähstube ,fix und fertig’“, berichtete Anne Wilkens-Lindemann. „Wir freuen uns, dass mit den neuen Erdenbürgern die Gemeinde stetig weiter wächst. Bei uns herrscht kein Einwohnerschwund. Etliche Familien mit vielen Kindern ziehen in die Gemeinde Colnrade.“

Zwischen Hobolds- und Kieselhorster Weg soll bekanntlich ein neues Wohngebiet mit insgesamt 32 Baugrundstücken erschlossen werden; geplant ist, mit dem ersten Abschnitt Ende 2019 oder Anfang 2020 zu starten. aro