Harpstedt – Auch die Kinderkirche in Harpstedt geht dieser Tage online: Am Sonntag, 26. April, sind Mädchen und Jungen ab 11.30 Uhr eingeladen, sich in einen Livestream einzuklinken: Die Teamer werden die Geschichte von einem Schafhirten erzählen – und auch etwas dazu basteln. Kinder, die mitmachen wollen, brauchen etwas festes Papier oder dünne Pappe, eine Schere, Buntstifte, Kleber und eventuell ein wenig Watte. Das Thema der Kinderkirche lautet: „Bei Gott bin ich geborgen“.

Link zum Livestream: www.kirche-harpstedt.de