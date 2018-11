Behindertenbeirat initiiert Kochgruppe

Interessierte willkommen

Harpstedt - Eine Kochgruppe für Menschen mit und ohne Handicap ruft der Behindertenbeirat neu ins Leben. Ein erstes Kennenlerntreffen wird es am Mittwoch, 28. November, von 18 bis 20 Uhr in der Begegnungsstätte an der Amtsfreiheit, Ecke Tielingskamp, in Harpstedt geben.