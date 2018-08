Hildegardstift feiert sein Sommerfest

Begegnung der Generationen

+ © aro Der Auftritt der Kindergartenkinder kam sehr gut an. © aro

Gross Ippener - Das Sommerfest des Seniorenpflegeheims Hildegardstift in Groß Ippener hat am Sonnabendnachmittag nicht nur Angehörige der Bewohner, sondern auch viele Ausflügler herbeigelockt. „Unsere Einrichtung besteht seit 63 Jahren. Gefühlt gibt es seitdem auch unser Sommerfest am letzten Sonnabend im August“, erläuterte Geschäftsführer Peter Schmitz. „Dieser familiäre Nachmittag ist für unsere Heimbewohner immer etwas ganz Besonderes. Unser Pflegepersonal tut alles dafür, damit es für sie zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.“