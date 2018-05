FDP befürwortet Feuerwehrhausneubau in Colnrade

Colnrade/Harpstedt - Die Samtgemeinde-FDP befürwortet und unterstützt den Neubau eines Feuerwehrhauses in Colnrade. Die Liberalen haben sich mit Ortsbrandmeister Carsten Lüllmann und weiteren Brandschützern vor Ort ein Bild von den beengten Verhältnissen gemacht – und anschließend beraten.

Dabei sei, so der Vorsitzende Steffen Akkermann, deutlich geworden, „dass weder ein Aus- noch Anbau möglich ist, um die Funktion einer modernen Feuerwehr zukunftsträchtig zu garantieren“. Um dies zu erreichen, bedürfte es „entsprechender Räumlichkeiten für die männlichen und weiblichen Kameraden sowie ausreichender Lagerräume“. Der Standpunkt der FDP: Nur wenn die Ausstattung hinreichend sei, könnten freiwillige Bürgerinnen und Bürger motiviert werden, „den so sehr notwendigen Dienst in der Feuerwehr“ zu leisten.

Ebenso beschäftigten sich die Liberalen mit dem Thema Straßenausbaubeitragssatzung, mitunter kurz „Strabs“ genannt. Hier lässt der Gesetzgeber inzwischen mehrere Optionen zu. Um die Belastung für betroffene Anlieger zu strecken, hat der Landtag in Hannover die Möglichkeit wiederkehrender Straßenausbaubeiträge geschaffen. Dabei würden die Anlieger nicht einmalig mit einer großen Summe belastet, sondern wiederkehrend – über einen längeren Zeitraum – mit gleichbleibend kleineren Beträgen. Zudem muss sich die Erhebung von Ausbaubeiträgen nicht mehr eng auf die Anwohner der ausgebauten Straße beschränken. Kommunen können optional größere Gebiete festlegen, in denen sämtliche Verkehrsanlagen als eine Abrechnungseinheit anzusehen sind. Anlieger würden dann nicht nur für die eigene Straße zahlen, sondern auch für die anderen im Abrechnungsgebiet.

Rund ein Drittel der Kommunen in Niedersachsen verzichtet auf Straßenausbaubeiträge der Anlieger. Bestrebungen, eine Satzung einzuführen oder bestehende abzuschaffen, manifestieren sich häufig in dem Slogan „Zeigt der Strabs die Rote Karte!“. Die FDP will zu diesem Thema weitere Informationen einholen – und dann wieder darüber beraten.

Mit Blick auf die Musikscheune, die auf dem Harpstedter Koems-Gelände die Lücke nach dem Verschwinden der Disco „Zum Sonnenstein“ schließen soll, gibt es für die Liberalen „mehr Fragezeichen als Antworten“. Hier werde, so Steffen Akkermann, in absehbarer Zeit eine Begehung des Geländes zu planen sein. - eb/boh

