Palmlilie verbreitet südländisches Flair

+ Ein mediterraner Touch lässt sich der Palmlilie der Hadelers nicht absprechen. Botaniker ordnen die Pflanze der Familie der Spargelgewächse zu. Im Alltagssprachgebrauch wird sie gern auch „Garten-Yucca“ genannt. - Foto: Hadeler

KIRCHSEELTE - Eine beeindruckende Blütenpracht entfaltet aktuell eine Palmlinie im Garten der Familie Hadeler in der Kirchseelter Holzkamp-Siedlung. Die Pflanze „firmiert“ unter Gartenfreunden im Alltagssprachgebrauch unter dem Synonym „Garten-Yucca“. Was die botanische Einordnung betrifft, gehört sie zu der Familie der Spargelgewächse. Sie steht in dem Ruf, südländisches Flair zu versprühen. Ihr Name geht zurück auf den palmenähnlichen Blattschopf und die lilienähnlichen Blüten. Charakteristisch sind obendrein die langen, harten und spitzen Blätter. Die Palmlilie erreicht mitunter einen Umfang von etwa einem Meter.