Zur Bedeutung von Mahlzeiten in der Bibel

„Frühstück und mehr“ mit Meike Müller

+ Pastorin Meike Müller

Harpstedt – Jesu Speisungswunder sind markante Beispiele für die „Präsenz“ des Essens in vielen biblischen Geschichten; als noch bedeutender für das Christentum gilt das letzte Abendmahl des Messias im Kreise der Jünger: „Schmecket und sehet!“ – so hat Pastorin Meike Müller ihren Beitrag für die „Frühstück und mehr“-Veranstaltung überschrieben, die am Donnerstag, 25. Juli, um 9 Uhr im Alten Pfarrhaus an der II. Kirchstraße in Harpstedt beginnt und um 11.30 Uhr endet. Die Geistliche aus Schwarme stellt den Teilnehmern dann eine Auswahl biblischer Geschichten vor, in denen Mahlzeiten eine Rolle spielen.