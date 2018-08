Die Hippies sind los

Beckstedt - Den „Blumenkindern“ und Hippies huldigt am 8. und 9. September – jeweils ab 14 Uhr – die Dorfgemeinschaft Beckstedt: Das zweitägige Dorffest auf dem Eglinger Platz steht diesmal unter dem Motto „Flower-Power“.

Für den Sonnabend planen die Organisatoren Spiele ohne Grenzen für kleine und große Leute, ohne bereits Näheres dazu preiszugeben. Niemand werde dabei überfordert, versprechen sie – und stellen „eine Menge Spaß“ in Aussicht. Vierer-Teams werden für die Spiele benötigt. Sie können sich via E-Mail an beckstedt@gmx.de anmelden. Kinder können sich auf dem Dorffest schminken lassen und auf einem Strohspielplatz toben. Es soll eine „Papierbootregatta“ geben. Ebenso ein Gewinnratespiel rund um Kinderfotos, wobei der Erlös für den Colnrader Kindergarten „Lummerland“ bestimmt ist.

„Zu familienfreundlichen Preisen“ locken Getränke, Pommes, Bratwurst, Kaffee und Kuchen. Der Sonnabend endet ab 18 Uhr mit einer Flower-Power-Party. DJ Timo möchte mit Musik der 1960er-, 70er- und 80er-Jahre für Hochstimmung sorgen. Wer will, der darf sich gern mottogerecht verkleiden. Das beste Kostüm wird am Samstagabend prämiert.

Am Sonntag geht es ab 14 Uhr mit einem Freiluftgottesdienst unter der Leitung von Pastorin Anke Orths weiter auf dem Eglinger Platz. Im Anschluss führt eine Kindertheatergruppe das Stück „Was für ein Theater“ auf.