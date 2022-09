Forschender Blick auf die tolle Knolle

Von: Jürgen Bohlken

Teilen

Was für ein Kaventsmann! Nele freut sich über eine dicke Knolle der Sorte „Finka“. © -

Beckstedt – Jeder einzelne Schritt wirbelte ordentlich Staub auf. Die extrem sandige Bodenkonsistenz des Kartoffelackers überraschte die Mädchen und Jungen des Colnrader Kindergartens „Lummerland“, die am Dienstag zu Biolandwirt René Dolling nach Beckstedt kamen, um Erdäpfel aufzulesen. Dabei legten sie ein wahrhaft verblüffendes Tempo vor. Im Nu füllten sich zunächst Eimer und dann – beim Umfüllen – Kisten.

René Dolling und sein Sohn Jonas hatten es den Mädchen und Jungen allerdings leicht gemacht und die Kartoffeln bereits mit dem Vorratsroder aus der Erde geholt. Die Kleinen erfuhren viel über die tolle Knolle. René Dolling erklärte ihnen etwa, wie aus einer gepflanzten Kartoffel viele werden und was die Blüte mit der Fruchtbildung zu tun hat.

Die Ausbeute an Erdäpfeln bekamen die „Lummerländler“ geschenkt. „Einen Teil davon nehmen die Kinder mit nach Hause. Den Rest verarbeiten wir im Kindergarten. Wir werden die Kartoffeln wohl kochen und sie mit Kräuterquark genießen. Wir bekommen übrigens auch Gurken und Paprika“, verriet Einrichtungsleiterin Heike Decker.

Der „Vorratsroder“ hatte vorgearbeitet. Die Kinder mussten die Kartoffeln nur noch „einsammeln“. © Bohlken

Anbauentscheidung gerät zur Gratwanderung

Dollings haben sechs Sorten Kartoffeln angebaut, darunter die leicht mehlige „Blaue Anneliese“, die mit ihrem violetten „Fleisch“ als echter Hingucker gilt. Für den Biolandwirt kommt es zunehmend darauf an, bei der Auswahl des zertifizierten Pflanzgutes die klimatischen Veränderungen im Auge zu haben. Die Bedeutung von Klimaresilienz und Pflanzengesundheit hat sich gerade im Dürresommer 2022 offenbart. Dollings dürfen als Biolandwirte nicht spritzen. Sie haben sich für Sorten entschieden, die mit trockenen Standorten klarkommen und sich zudem als widerstandsfähig gegen Krautfäule erweisen.

Die späteren Sorten bringen weniger Ertrag. Die Knollen der frühen Sorten wie der ,Finka‘ sind größer.

Die Anbauentscheidung gerät zur Gratwanderung zwischen Risikominimierung und den geschmacklichen Vorlieben der Verbraucher. „Die späteren Sorten bringen weniger Ertrag. Die Knollen der frühen Sorten wie der ,Finka‘ sind größer“, verriet René Dolling mit Blick auf die Ernte. Der Mangel an Regen schlug ihm regelrecht aufs Gemüt. Beim Kohl ging ohne kräftiges Zuwässern nichts. Die Möhren blieben deutlich kleiner als in anderen Jahren. Einziger Lichtblick: die gute Ausbeute an Tomaten, Auberginen und Paprika.

Violettfleischig: die „Blaue Anneliese“. © -

Was ein Biobetrieb mit angeschlossener Solidarischer Landwirtschaft (SoLaWi) ist, verstehen die Mädchen und Jungen aus dem als Haus der kleinen Forscher zertifizierten „Lummerland“ natürlich noch nicht. Kindlichen Forschergeist weckt der Ackerbau aber schon. Lässt das Interesse an dem Thema nicht nach, könnte sich Heike Decker eine Kooperation mit dem Hof Dolling sehr gut vorstellen.

Figuren aus Kartoffeln für das Puppenspiel

Der „Kartoffelerntetag“ war indes auf Betreiben von Eltern zustande gekommen, die als „Solawisten“ in der Solidarischen Landwirtschaft „Wildes Gemüse Beckstedt“ mitmischen. Ums Ernten geht es übrigens auch weiterhin im Colnrader „Lummerland“. Ein Highlight verspricht ein geplantes Kürbisfest zu werden – und ein weiteres der Projektabschluss: Ende Oktober kommt Puppenspielerin Maria Schupp aus Diepholz in den Kindergarten. Die Mädchen und Jungen werden dann auch erfahren, wie sich aus Kartoffeln tolle Figuren für das Puppenspiel „zaubern“ lassen.