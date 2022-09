Abgespecktes Beckstedter Dorffest mobilisiert geschätzte 130 Besucher

Von: Holger Rinne

Beckstedt feierte kleiner als gewohnt, aber gleichwohl sehr lange. © Rinne

Beckstedt – „Wir wollten erst mal wieder einen Start haben“, sagte Frank Windhorst, einer der Organisatoren von „Beeksten fiert“, am Samstagabend. Wurde das Dorffest früher über zwei Tage gefeiert, entschied sich die Dorfgemeinschaft nach der Coronapause für eine abgespeckte Version – ohne Kindernachmittag am Sonnabend und ohne Gottesdienst am Sonntag. Auch auf ein Partymotto hatten die Organisatoren diesmal verzichtet.

Gleichwohl kamen geschätzte 130 Besucher auf den Eglinger Platz nach Beckstedt. Zu ihnen zählte Otto Battel, ein Neubürger, der sich schnell in die Dorfgemeinschaft eingelebt habe, wie Frank Windhorst betonte. Battel stammt aus dem Bremer Ortsteil Blumenthal und lebt seit etwa zwei Monaten in der noch neuen Senioren-Wohngemeinschaft „Haus California“ von Rita Lindemann.

„Du fühlst dich sofort dazugehörig. Das sind alles wundervolle Menschen“, schwärmte der 88-Jährige mitten im Getümmel bei einer Flasche Bier. Nach drei Jahren auch wieder dabei: Doel González Carmona, genannt „Flaco, der Dünne“. Der Kubaner war immer mal wieder zu Gast bei Hiltraud und Arno Lindemann gewesen, konnte aber wegen der Pandemie die letzten drei Jahre nicht einreisen. Bei Getränken und Gegrilltem feierte die Dorfgemeinschaft mit ihren Gästen. Das Fest währte bis 6 Uhr früh.