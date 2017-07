„Becker“-Filiale bei Stratmeyer

Belegschaft teilweise übernommen

Harpstedt - Die Räume der ehemaligen Bäckerei Otto Stratmeyer an der I. Kirchstraße in Harpstedt werden nicht mehr allzu lange leer stehen. Schon Anfang September soll neue Betriebsamkeit einkehren. Dann eröffnet dort der Delmenhorster Bäcker „Becker“ ein Café mit 20 Sitzplätzen, und zwar zunächst für vier Monate auf Probe. Nach Ablauf dieser Testphase schaut Bäckermeister Christian Brück, der einen zusätzlichen Bäcker einstellt, ob die Kunden das Angebot seiner Filiale in Harpstedt hinreichend annehmen und