Herzlos: Unbekannter setzt drei Kaninchen im Wald aus

Tierheim in Bergedorf vermittelt

+ © Miesner Ausgesetzt: Die Kaninchen wurden auf einer Fläche im Wald entdeckt. © Miesner

Beckeln - Einen ungewöhnlichen und schockierenden Fund machten am Mittwoch am frühen Morgen Jogger in einem Waldgebiet zwischen Beckeln und Abbenhausen. Sie entdeckten an dem kühlen Morgen mitten in der Natur einen Kleintierkäfig mit drei Kaninchen, die offenbar mit nur ein wenig Futter ausgesetzt worden waren. Im Käfig saß ein Tier, ein weiteres fanden die Jogger unter einer Decke, ein drittes Kaninchen war bereits ausgebrochen und hoppelte im Wald umher.