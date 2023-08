Beckeln: Stichflamme mit glimpflichem Ausgang

Von einer „starken Gasverbrennung“ auf einer Terrasse in Beckeln berichtet die Polizei. © dpa

Beckeln – Das hätte leicht schlimmer ausgehen können: Das Zünden eines Gasheizstrahlers auf einer überdachten Terrasse an der Straße „Zum Neuen Lande“ in Beckeln hat nach Polizeiangaben am Sonnabend gegen 23 Uhr eine Stichflamme und – im Anschluss – eine „starke Gasverbrennung“ zur Folge gehabt. Der Eigentümer habe mithilfe eines Feuerlöschers selbst erfolgreich löschen können.

Gleichwohl rief der Vorfall Brandschützer auf den Plan. „Abschließend fand eine Kontrolle durch die Feuerwehr Beckeln statt, die mit fünf Einsatzkräften vor Ort war. Es kam zu keinem Gebäude- oder Personenschaden“, so die Polizei weiter.